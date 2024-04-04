Потрапити на гандбольний Євро: жіноча збірна України проведе вирішальні матчі

Гра з командою Словаччини стане визначальною, але є шанси і у матчі з Німеччиною

У четвер, 4 квітня, жіноча збірна України з гандболу розпочинає третій відрізок відбіркових матчів Євро-2024. В іграх 5-го та 6-го туру команда Бориса Чижова зіграє зі збірними Німеччини та Словаччини.

Якщо сьогодні українки зіграють з лідерами групи та однією з найсильніших команд Європи, то в неділю, 7 квітня, у заключному матчі відбіркового турніру оскаржать із командою Словаччини 2-е місце у підсумковій турнірній таблиці та гарантовану путівку на Євро.

Тонкощі регламенту

Чемпіонат Європи з гандболу-2024 серед жіночих команд пройде з 26 листопада по 15 грудня у трьох країнах – Угорщині, Швейцарії та Австрії. Турнір приймуть Дебрецен, Базель, Інсбрук та Відень, де й пройдуть вирішальні матчі на 12-тисячній арені Wiener Stadthalle. У змаганні візьмуть участь 24 найсильніші національні команди Старого світу.

На турнір автоматично відібралися три команди-господарки Євро – збірні Угорщини, Швейцарії та Австрії, а також переможець минулого чемпіонату Європи-2022 збірна Норвегії. Інші місця розігруються у відбірному турнірі. 31 команда бореться за 20 місць у фінальному турнірі, при цьому збірна Великобританії могла б стати 32-ю командою-учасницею відбору, але… елементарно запізнилася з подачею заявки. А ось збірні Білорусі та Росії не допустили до змагань за рішенням Міжнародної федерації гандболу, через повномасштабне вторгнення Росії (зокрема, з території Білорусі) в Україну.

Команди були поділені на сім груп по чотири команди та одну групу в три команди. По дві найкращі команди з кожної групи безпосередньо виходять у фінальний турнір. А чотири найкращі команди з тих, що посіли треті місця у своїх групах, також пройдуть кваліфікацію. Тут враховуються очки у матчах із командами, які посіли 1-2 місця у групі.

Важлива перемога над Словаччиною

Українки вже виграли три матчі, зокрема номінально домашню гру у збірної Словаччини. У грі, яка проходила в Мелеці (Польща), за менш ніж 200 кілометрів від українського кордону, наші дівчата виграли надважливий матч із впевненою перевагою – 25:20.

Також українки здобули дві "обов’язкові" перемоги над аутсайдерами групи зі збірної Ізраїлю. При цьому в даній ситуації обидва матчі проходили на нейтральному майданчику, ізраїльтяни також не могли організувати матч вдома через війну в Палестині. Обидві команди зійшлися на місті Шаля (Словаччина), де українки в запеклій боротьбі виграли обидва матчі – 28:27 та 32:28. І лише збірній Німеччини українки поступилися у першому матчі у німецькому Вецларі.

Тоді ще підопічні Віталія Андронова виглядали досить непогано, ведучи в рахунку більшу частину першого тайму. Однак під завершення першої 30-хвилинки господині майданчика ліквідували відставання, а в другій половині взагалі перехопили ініціативу. Фінальна сирена зафіксувала на табло рахунок – 31:24 на користь збірної Німеччини.

Сьогодні українки проведуть формально домашній матч проти збірної Німеччини. Однак насправді підопічні Борис Чижов мають провести повноцінний виїзний поєдинок, який відбудеться в німецькому Гейдельберзі. Але сподіватися на успіх дуже складно не лише через фактичне місце проведення гри. Рівень збірних України та Німеччини суттєво відрізняється. І незважаючи на те, що у команд зараз рівна кількість очок (у збірної Німеччини 6 очок у 3 матчах та гра з Ізраїлем у запасі), Бундестім вважається явним фаворитом – і конкретного матчу, і групового турніру загалом.

При цьому гіпотетична перемога чи навіть нічия в сьогоднішньому матчі дозволять збірній України достроково вийти у фінальну частину чемпіонату Європи. Але варто реально дивитися на речі. Вирішальною, напевно, стане остання гра зі збірною Словаччини, в якій у жодному разі не можна програвати. Саме у цій грі, напевно, вирішуватиметься доля 2-го місця. І українки вже наперед мають перевагу — нашим достатньо не програти матч, звести внічию, щоби гарантувати собі поїздку на Євро-2024.

"Турботують мікротравми гравців"

Перед вирішальними спареними матчами президент Федерації гандболу України Андрій Мельник зауважує: "Вважаю, що збірна мала хороші умови для підготовки: хороше проживання, зал. Але головне — це результат. Турбують мікротравми гравців. Сподіваюся, що наші реабілітологи впораються. Не можна забувати: кінець сезону, гравці трохи піднаїлися, треба додати їм емоцій, додати життя.

Склад збірної України на вирішальні матчі відбору Євро-2024

Зрозуміло: усі знаходяться в однакових умовах, два дні замало для підготовки. Але ж у нас зовсім молода команда. Додалися нові гравці. Тож зараз у нас складний період. Немає необхідної зіграності, взаємодії. Ці моменти ми напрацьовуємо. Бажаємо уникнути великої кількості втрат. Хочемо, щоб команда організовано поверталася на захист і, звичайно, гравці бігли вперед. Сподіваємось на наших воротарів, дещо перебудовуємо у їхній тактиці, мисленні, взаємодії із захистом”.

Справді, напередодні заключних матчів відбору Євро-2024 перед українською збірною продовжує гостро стояти кадрове питання, яке мучить команду практично усю нинішню кваліфікацію. Цього разу до традиційно широкого списку травмованих додалися лінійна Каріна Колодюк та нещодавня дебютантка Ванесса Лакатош, яка зробила суттєвий внесок у дві перемоги над Ізраїлем півтора місяці тому. З іншого боку, з добрих новин можна відзначити повернення до ладу правої крайньої Катерини Козак.

І президент ФГУ не втрачає оптимізму: "У нас дві гри і нам потрібно правильно розподілити сили, щоб вистачило їх саме на дві гри. Хочемо обмежити кількість замін, щоб ті, хто грають у захисті, також грали і в нападі. І, звичайно ж, хочемо головного. Ми взагалі не дивимося зараз на таблицю, але своє завдання знаємо — потрапити на Євро.

Тішить, що у нас талановиті гандболістки. Я думаю, уболівальники будуть приємно вражені. У нас останнім часом не було таких високих дівчат. Тому радує перспектива, тішить, що працюють тренери. Хочемо, щоб у збірній було по 4 особи на кожне місце. Намагатимемося, щоб на збори приїжджали 28 гравців, переглядати всіх”.

Де дивитися, ставки букмекерів

Матч Україна – Німеччина відбудеться у четвер, 4 квітня, у Гейдельберзі. Початок зустрічі о 20:00 за київським часом. Гра Словаччина – Україна відбудеться 7 квітня у місті Шаля. Початок матчу о 19:00 за Києвом. У прямому ефірі матчі на теренах України покаже телеканал Sport 1.

Аналітики букмекерських контор не вірять у успіх збірної України. У матчі з Німеччиною на перемогу українок можна поставити з коефіцієнтом 31,00, тоді як на нічию – 32,00, а на перемогу номінальних гостей із Німеччини – 1,01. Більш рівні коефіцієнти на матч Словаччина – Україна, але також невтішні. 1,23 на перемогу господарів майданчика, 6,00 – на гостей та 11,00 – на нічию.