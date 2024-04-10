В Лиге чемпионов вспыхнул скандал: судья простил "Арсенал" за детскую ошибку (видео)

В спорном эпизоде должен был быть назначен пенальи

Главный тренер Баварии Томас Тухель не понимает, почему главный арбитр матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА "Арсенал" — "Бавария" Гленн Нюберг не назначил пенальти. Спорный эпизод случился в середине второго тайма.

На 67-й минуте арбитр возобновил игру после паузы, Райя отдал пас на партнера, а Габриэл не успел сориентироваться и взял мяч в руки. Наказания не последовало. Судья объяснил это "детской ошибкой" и продолжил матч. Комментарий Тухеля привел Фабрицио Романо.

"Судья допустил огромную ошибку – был пенальти за игру руками. Безумная ситуация: соперник опускает мяч на газон, арбитр свистит, а потом защитник берет мяч в руки.

Что меня разозлило, так это объяснение судьи на поле. Он сказал нашим игрокам, что это была "детская ошибка", что он не даст за такое пенальти в четвертьфинале Лиги чемпионов. Это просто ужасное объяснение! Детская ошибка, взрослая – какая разница? Мы очень злы, потому что это серьезное решение, и оно против нас", – заявил тренер "Баварии".

Спорный эпизод в штрафной площадке "Арсенала"

Матч "Арсенал" — "Бавария" завершился со счетом 2:2. В параллельной игре "Реал" — "Манчестер Сити" была зафиксирована ничья со счетом 3:3. В среду, 10 апреля, состоятся два других матча 1/4 финала — ПСЖ примет "Барселону", а мадридский "Атлетико" сразится с "Боруссией" из Дортмунда.