ПСЖ — "Барселона": букмекеры назвали фаворита четвертьфинала Лиги чемпионов

Специалисты сумели выделить однозначного фаворита в этом противостоянии

В среду, 10 апреля, парижский суперклуб в рамках первого четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24 встретится с каталонским грандом. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча ПСЖ — "Барселона".

По мнению букмекеров, парижане являются безоговорочными фаворитами в первой игре. Об этом сообщает Favbet.

А вот шансы команд на выход в 1/2 финала ЛЧ практически равны — коэффициент 1,77 на ПСЖ и 2,10 — на успех "Барселоны". Добавим, что аналитики Favbet оценили вероятность победы хозяев в первой встрече в 50%, а гостей — в 25%.

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов ПСЖ — "Барселона":

Favbet: (победа ПСЖ 1,99 — ничья 3,85 — победа "Барселоны" 3,85)

William Hill: (1,95 — 3,80 — 3,50)

Bwin: (1,88 — 3,70 — 3,50)

Матч ПСЖ — "Барселона" состоится в Париже (Франция) на стадионе "Парк-де-Пренс". Накануне "Телеграф" сообщал, где смотреть эту игру в прямом эфире в Украине. К слову, ответная игра пройдет 16 апреля. Добавим, что по итогам последней жеребьевки победитель этой дуэли в полуфинале ЛЧ сыграет против победителя 2-матчевого противостояния "Боруссии" Дортмунд и "Атлетико".

Напомним, в первом раунде плей-офф ЛЧ ПСЖ справился с "Реал Сосьедадом", а "Барселона" — с чемпионом Италии.