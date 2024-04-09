"Атлетико" - "Боруссия" Д: букмекеры оценили шансы команд в четвертьфинале Лиги чемпионов

Специалисты не верят в немецкий коллектив

В среду, 10 апреля, мадридский клуб примет дортмундцев в рамках первого поединка 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Атлетико" — "Боруссия" Д.

По мнению букмекеров, Матрасники являются безоговорочными фаворитами не только в домашней игре, но и в 2-матчевом противостоянии в целом. Об этом сообщает Favbet.

На выход хозяев первого поединка в следующий раунд плей-офф ЛЧ аналитики предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,62. В то же время подобный успех дортмундцев менее вероятен — коэффициент 2,42. Добавим, что букмекеры Favbet оценили вероятность триумфа "Атлетико" в первой игре в 54%, а "Боруссии" Д — в 20%.

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов "Атлетико" — "Боруссия" Д:

Favbet: (победа "Атлетико" 1,87 — ничья 3,75 — победа "Боруссии" Д 4,90)

William Hill: (1,75 — 3,75 — 4,50)

Bwin: (1,80 — 3,60 — 4,40)

Матч "Атлетико" — "Боруссия" Д состоится в Мадриде на стадионе "Метрополитано". Накануне "Телеграф" сообщал, где посмотреть эту игру в прямом эфире по ТВ. Добавим, что ответная игра между командами пройдет 16 апреля. Отметим, по итогам жеребьевки победитель этого противостояния сыграет в полуфинале главного еврокубка против победителя "дуэли" ПСЖ и "Барселоны".

Напомним, Матрасники в 1/8 финала ЛЧ обыграли "Интер", а Шмели сломали сопротивление ПСВ.