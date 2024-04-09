Обидный ляп Лунина и суперголы: "Реал" и "Ман Сити" сыграли матч-триллер в Лиге чемпионов (видео)

Победители последних двух розыгрышей Лиги чемпионов встретились на ранней стадии плей-офф

Во вторник, 9 апреля, "Реал" в рамках центрального матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24 принимал "Манчестер Сити". Ответная игра пройдет в среду, 17 апреля.

Встреча, проходившая в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу", завершилась со счетом 3:3. Об этом сообщает "Телеграф".

Команды выдали бурное начало и к 15-й минуте забили 3 гола. Сначала Бернарду Силва дальним ударом со штрафного открыл счет в игре. Украинский вратарь Сливочных Андрей Лунин принял плохое решение не поставить "стенку", что явно облегчило задачу португальцу. Затем Эдуарду Камавинга дальним ударом с рикошетом сравнял счет. Затем Родриго ударом из пределов штрафной вывел хозяев вперед, вновь "Реалу" помог рикошет.

Во втором тайме Сливочные сознательно отдали мяч гостям, а те с каждой минутой усиливали давление на ворота Лунина. В итоге зрители стали свидетелями двух невероятных голов в исполнении Горожан. Фил Фоден и Йошко Гвардиол ударами из-за пределов штрафной шокировали "Сантьяго Бернабеу". Королевский клуб на это ответил феноменальным взятием ворот в исполнении Федерико Вальверде.

"Реал" – "Манчестер Сити" – 3:3

Голы: Рубен Диаш (12, автогол), Родриго (14), Вальверде (79) – Бернарду Силва (2), Фоден (66), Гвардиол (71)

Предупреждения: Чуамэни (1), Карвахаль (81) – Аканджи (37), Бернарду Силва (88)

"Реал": Лунин, Менди, Рюдигер, Чуамэни, Карвахаль, Камавинга, Кроос (Модрич, 72), Вальверде, Винисиус (Хоселу, 86), Беллингем, Родриго (Браим Диас, 72)

"Манчестер Сити": Ортега, Гвардиол, Рубен Диаш, Аканджи, Стоунз, Ковачич, Родри, Грилиш, Фоден (Альварес, 87), Бернарду Силва, Холанд

Статистика матча Реал - Ман Сити

Полный видеообзор матча "Реал" — "Ман Сити" будет доступен здесь позднее.

Напомним, в первом раунде плей-офф Королевский клуб с большими проблемами прошел немецкий РБ "Лейпциг", а вот Горожане дважды обыграли датский "Копенгаген". Добавим, что победитель "дуэли" "Реала" и "Ман Сити" в полуфинале ждет победитель 2-матчевого противостояния "Арсенала" и "Баварии".