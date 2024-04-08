"Реал" - "Ман Сити": онлайн-трансляция четвертьфинала Лиги чемпионов

Оба клуба являются фаворитами в борьбе за трофей

Во вторник, 9 апреля, "Реал" в рамках центрального матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА примет "Манчестер Сити". Накануне стало известно, с кем сыграет победитель этой "дуэли" в полуфинале главного еврокубка.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" — "Ман Сити". Поединок пройдет в Мадриде (Испания) на стадионе "Сантьяго Бернабеу", начало встречи — в 22:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча "Реал" — "Ман Сити" — начало в 22:00 (обновляется)

Сливочные и Горожане подходят к игре в качестве главных фаворитов ЛЧ, однако лишь одна из этих команд пройдет дальше. Примечательно, что победитель этого противостояния дважды подряд выигрывал трофей. Добавим, что у МС чуть больше проблем — сложный календарь и борьба на несколько фронтов, в отличие от "Реала", который имеет неплохой отрыв в Ла Лиге.

Отметим, букмекеры отдают предпочтение английской команде, несмотря на то, что Королевский клуб играет дома. К слову, матч "Реал" — "Ман Сити" можно будет посмотреть в Украине в прямом эфире.

Напомним, в 1/8 финала Лиги чемпионов "Реал" не без проблем прошел немецкий РБ "Лейпциг", а вот "Ман Сити" дважды победил датский "Копенгаген".