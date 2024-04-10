У Лізі чемпіонів спалахнув скандал: суддя вибачив "Арсенал" за дитячу помилку (відео)

У спірному епізоді мав бути призначений пенальті

Головний тренер Баварії Томас Тухель не розуміє, чому головний арбітр матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА "Арсенал" — "Баварія" Глен Нюберг не призначив пенальті. Спірний епізод стався в середині другого тайму.

На 67-й хвилині арбітр відновив гру після паузи, Райя віддав пас на партнера, а Габріел не встиг зорієнтуватися та взяв м’яч у руки. Покарання не було. Суддя пояснив це "дитячою помилкою" та продовжив матч. Коментар Тухеля навів Фабриціо Романо.

"Суддя припустився величезної помилки – був пенальті за гру руками. Шалена ситуація: суперник опускає м’яч на газон, арбітр свистить, а потім захисник бере м’яч у руки.

Що мене розлютило, то це пояснення судді на полі. Він сказав нашим гравцям, що це була "дитяча помилка", що він не дасть за таке пенальті у чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Це жахливе пояснення! Дитяча помилка, доросла – яка різниця? Ми дуже злі, бо це серйозне рішення, і воно проти нас", – заявив тренер "Баварії".

Спірний епізод у штрафному майданчику "Арсеналу"

Матч "Арсенал" — "Баварія" завершився з рахунком 2:2. У паралельній грі "Реал" — "Манчестер Сіті" було зафіксовано нічию з рахунком 3:3. У середу, 10 квітня, відбудуться два інші матчі 1/4 фіналу — ПСЖ прийме "Барселону", а мадридський "Атлетіко" зіграє з "Боруссією" з Дортмунда.