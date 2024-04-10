"Арсенал" свел вничью игру против "Баварии" в первом четвертьфинале Лиги чемпионов (видео)

Игра завершилась со счетом 2:2

В Лондоне завершился матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Арсенал" принимал немецкую "Баварию" из Мюнхена. Это была первая игра в двухматчевом противостоянии.

Матч завершился со счетом 2:2, сообщает "Телеграф". Обладатель путевки в полуфинал станет известен после ответного матча в Мюнхене.

В первом тайме команды много и охотно атаковали и было забито сразу три гола. При этом первыми забили хозяева — на 12-й минуте Букайо Сака ворвался в штрафную и нанес ювелирный по точности удар в угол ворот Мануэля Нойера.

Но уже спустя 6 минут, на 18-й, "Бавария" восстановила равновесие в счете. Горетцка отдал пас Гнабри и тот "прошил" вратаря Райю — ничья. А на 30-й минуте "Бавария" заработала пенальти, когда сбили Сане. 11-метровый реализовал Кейн.

Во втором тайме "Арсенал попытался перехватить инициативу, но "Бавария" также много и охотно атаковала. Тем не менее, в одном эпизоде защитники немецкой команды не уследили за игроком хозяев поля и Букайо Сака оказался один в центре штрафной, пробив мимо вратаря Нойера, но точно в ворота.

Обзор матча "Арсенал" - "Бавария"

В другой игре дня "Реал" и "Манчестер Сити" также сыграли вничью — 3:3. Ответные матчи в обеих парах состоятся в следующую среду, 17 апреля.