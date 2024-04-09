ПСЖ - "Барселона": где и когда смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов

ПСЖ и "Барселона" имеют яркую историю противостояний в главном еврокубке

В среду, 10 апреля, в Лиге чемпионов состоится уже ставшее классическим дерби между французским и испанским грандами. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча ПСЖ — "Барселона".

В прямом эфире в Украине суперматч между парижанами и каталонцами покажет медиа-сервис Megogo, а также Volia TV. Начало игры — в 22:00 по киевскому времени. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Команды подходят к игре в разном состоянии. Парижане уверенно идут на первой позиции в национальной лиге, а вот Сине-гранатовые занимают второе место в Ла Лиге, отставая от "Реала" на 8 очков. В последних 5 матчах каталонцы лишь раз не сумели победить. В то же время французский суперклуб допустил 3 осечки на внутренней арене. Игра носит принципиальный характер, ведь в памяти многих осталась дуэль этих клубов в плей-офф ЛЧ в 2017 году, когда ПСЖ вылетел из главного еврокубка, несмотря на домашнюю победу со счетом 4:0 (второй матч 1:6).

Матч ПСЖ — "Барселона" состоится в Париже (Франция) на стадионе "Парк-де-Пренс". Ответная игра пройдет 16 апреля в Испании. Добавим, что по итогам жеребьевки победитель этой дуэли в полуфинале ЛЧ сыграет против победителя 2-матчевого противостояния "Боруссии" Д и "Атлетико".

Напомним, в 1/8 финала ЛЧ ПСЖ выбил испанский "Реал Сосьедад", а "Барселона" расправилась с "Наполи".