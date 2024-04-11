Игрок сборной Украины перед Евро уйдет из клуба

У Романа Яремчука плохая статистика в "Валенсии"

28-летний украинский форвард Роман Яремчук покинет испанскую "Валенсию" по завершению сезона 2023/24. У "летучих мышей" нет в планах выкупать контракт украинца у бельгийского "Брюгге" из-за слабой статистики нападающего.

Кроме того сообщается, что у "Валенсии" нет денег для выкупа игрока. А на новую аренду "Брюгге" не согласится, сообщает Voetbal Nieuws.

Вместе с тем, 18-кратный чемпион Бельгии намерен продать летом Яремчука и надеется, что после Евро-2024 будут претенденты на трансфер Романа. "Брюгге" надеется компенсировать хотя бы часть из 17 миллионов евро, которые потратил на его приобретение из "Бенфики".

В текущем сезоне чемпионата Испании Яремчук отыграл 30 поединков во всех турнирах, в которых забил 8 голов. "Валенсия" идет на 7-м месте в турнирной таблице испанской Ла Лиги, набрав 44 очка в 30 матчах. В "Брюгге", в сезоне 2022/23 игрок забил лишь 2 гола в 23 матчах Бельгии и не помог команде результативными действиями в Лиге чемпионов. В свою очередь, в "Бенфике" игрок забил 6 голов в чемпионате Португалии в сезоне 2021/22.

Ранее сборная Украины с Яремчуком в составе обыграла команду Исландии и вышла в финальный турнир Евро. Чемпионат Европы пройдет в 10 городах на 10 стадионах Германии с 14 июня по 14 июля.