Гравець збірної України перед Євро піде з клубу

Роман Яремчук має погану статистику у "Валенсії"

28-річний український форвард Роман Яремчук залишить іспанську "Валенсію" після завершення сезону 2023/24. У "кажанів" немає в планах викуповувати контракт українця у бельгійського "Брюгге" через слабку статистику нападаючого.

Крім того, повідомляється, що "Валенсія" не має грошей для викупу гравця. А на нову оренду "Брюгге" не погодиться, повідомляє Voetbal Nieuws.

Водночас 18-разовий чемпіон Бельгії має намір продати влітку Яремчука і сподівається, що після Євро-2024 будуть претенденти на трансфер Романа. "Брюгге" сподівається компенсувати хоча б частину із 17 мільйонів євро, які витратив на його придбання з "Бенфіки".

Цього сезону чемпіонату Іспанії Яремчук відіграв 30 поєдинків у всіх турнірах, у яких забив 8 голів. "Валенсія" йде на 7-му місці у турнірній таблиці іспанської Ла Ліги, набравши 44 очки у 30 матчах. У "Брюгге", у сезоні 2022/23 гравець забив лише 2 голи у 23 матчах Бельгії і не допоміг команді результативними діями у Лізі чемпіонів. У свою чергу, у "Бенфіці" гравець забив 6 голів у чемпіонаті Португалії у сезоні 2021/22.

Раніше збірна України з Яремчуком у складі обіграла команду Ісландії та вийшла у фінальний турнір Євро. Чемпіонат Європи пройде у 10 містах на 10 стадіонах Німеччини з 14 червня по 14 липня.