Украина - на Евро! Мудрик вывел сборную на чемпионат Европы (видео)

Сборная Украины пробилась на чемпионат Европы

Во вторник, 26 марта, сборная Украины сыграла финальный матч квалификации на чемпионат Европы-2024 против команды Исландии. В прошлом раунде отбора Сине-желтые прошли Боснию и Герцеговину (2:1).

Встреча, проходившая во Вроцлаве (Польша) на "Тарчиньски Арене", завершилась со счетом 2:1 в пользу украинцев. Об этом сообщает "Телеграф".

Команды с первых минут увязли в борьбе в центре поля, что обожают исландцы. На 30-й минуте звезда Викингов Альберт Гвюдмюндссон из "Дженоа" забил издевательский гол дальним ударом, положив на пятую точку сразу двух украинских опорников — Руслана Малиновского и Владимира Бражко. Спустя 10 минут Сине-желтые отыгрались, однако гол Романа Яремчука справедливо был отменен из-за офсайда.

Во втором тайме украинцы побежали отыгрываться, что привело к голу в исполнении Виктора Цыганкова, который сместился с фланга в центр и фирменным ударом пробил в дальний угол. Давление Сине-желтых усиливалось с каждой минутой, что привело ко второму взятию ворот. Автором победного гола стал Михаил Мудрик.

Украина – Исландия – 2:1

Голы: Цыганков, 54, Мудрик, 84 – А. Гудмундссон, 30

Предупреждения: Малиновский, 43, Зинчненко, 90 +2 – Харальдссон, 21, Ингассон, 56, Й. Гудмундссен, 90

Украина: Лунин – Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Бражко – Цыганков (Таловеров, 88), Малиновский (Зинченко, 63), Судаков, Мудрик – Яремчук (Довбик, 72)

Исландия: Вальдимарссон – Пальссон, Ингассон, Гретарссон, Тораринсон (Финссон, 63) – Й. Гвюдмундссон, Харальдссон (Андерсон, 87), Траустассон, Торстейнссон (Эллертссон, 87) – А. Гудьонсен (Оскарссон, 63), А. Гудмундссон

Статистика матча Украина - Исландия

Полный видеообзор матча Украина — Исландия:

Таким образом, сборная Украины пробилась на чемпионат Европы-2024, который пройдет этим летом в Германии. Жеребьевка группового этапа Евро-2024 состоялась еще в декабре 2023 года. По ее итогам наша команда сыграет в группе Е вместе с Бельгией, Румынией и Словакией.

Напомним, свой следующий матч сборная Украины сыграет в июне. С расписанием, результатами и видеообзорами всех игр национальной команды можно ознакомиться на сайте "Телеграф".