Пчелы сорвали матч одного из лучших теннисистов мира: видео

Алькарасу насекомые не помешали

Матч четвертьфинала ATP 1000 в Индиан-Уэллс между Александром Зверевым и второй ракеткой мира Карлосом Алькарасом могли не доиграть. Посреди встречи на испанца напали пчелы, что, очевидно, мешало ему продолжать играть.

Видео с необычным инцидентом опубликовал известный теннисист Хосе Моргадо. На кадрах видно, как рой пчел атаковал Алькараса, когда он планировал подавать мяч.

Данный эпизод случился по ходу первого сета. Судья на вышке принял решение остановить встречу и объявил, что она будет доиграна позже.

К слову, в тот же вечер матч был доигран и он завершился победой испанца в двух сетах — 6:3, 6:1. В полуфинальной встрече Алькарас сыграет против Янника Синнера, который в двух сетах обыграл Иржи Легечку из Чехии — 6:3, 6:3.

Отметим, что на данном турнире в женской сетке борьбу продолжает наша Марта Костюк. Она пробилась в полуфинал, где сыграет против первой ракетки мира Иги Швентек. Их противостояние пройдет в ночь на 16 марта. Костюк стала третьей украинкой, которая вышла в полуфинал такого крупного турнира.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе Костюк уверенно обыграла россиянку.