Захожий - Шала: онлайн-трансляция чемпионского боя (видео)

Непобедимый украинский супертяж проведет титульный поединок

В субботу, 13 апреля, непобедимый украинский боксер супертяжелого веса Александр Захожий (18-0, 14 КО) проведет титульный бой против небитого немца Гранита Шала (15-0, 5 КО). К слову, от боя с Шалой отказались бывшие соперники Александра Усика.

В прямом эфире поединок будет доступен для просмотра на YouTube-канале AGON SPORTS & EVENTS. Начало трансляции — в 19:30 по киевскому времени. Главный бой вечера начнется позднее.

Прямая видеотрансляция вечера бокса Захожий — Шала в Германии

Добавим, что вечере бокса состоится в Берлине на арене AGON Sportpark. На кону поединка будет стоять вакантный чемпионский пояс EBU European в тяжелом весе, который ранее принадлежал немцу Агиту Кабайелу (24-0, 16 КО).

Перед боем боксеры провели церемонию взвешивания. Вес Александра составил 111,3 кг, а его соперника — 114 кг.

Напомним, в своем последнем бою Захожий в третьем раунде нокаутировал соперника. После этого украинцу предложили денежный поединок против россиянина, но Александр отказался.