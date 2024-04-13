Захожий — Шала: онлайн-трансляція чемпіонського бою (відео)

Непереможний український супертяж проведе титульний поєдинок

У суботу, 13 квітня, непереможний український боксер суперважкої ваги Олександр Захожий (18-0, 14 КО) проведе титульний бій проти небитого німця Граніта Шала (15-0, 5 КО). До слова, від бою з Шалою відмовилися колишні суперники Олександра Усика.

У прямому ефірі поєдинок буде доступним для перегляду на YouTube-каналі AGON SPORTS & EVENTS. Початок трансляції – о 19:30 за київським часом. Головний бій вечора розпочнеться пізніше.

Пряма відеотрансляція вечора боксу Захожий — Шала в Німеччині

Додамо, що вечір боксу відбудеться в Берліні на арені AGON Sportpark. На кону поєдинку стоятиме вакантний чемпіонський пояс EBU European у важкій вазі, який раніше належав німцеві Агіту Кабаєлу (24-0, 16 КО).

Перед боєм боксери провели церемонію зважування. Вага Олександра склала 111,3 кг, а його суперника — 114 кг.

Нагадаємо, у своєму останньому бою Захожий у третьому раунді нокаутував суперника. Після цього українцю запропонували грошовий поєдинок проти росіянина на шоу Нганну — Ф'юрі, але Олександр відмовився.