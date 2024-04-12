Чудо-рейтинг от авторитетного боксерского издания: Ломаченко - 16-й, Усик - вне Топ-30

BoxRec выдал свою версию списка лучших боксеров мира

Бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится 18 мая. Накануне поединка авторитетный в мире бокса портал BoxRec выдал свою версию лучших боксеров современности вне зависимости от весовых категорий. В ней не нашлось места на верхних строчках чемпиону мира в супертяжелом весе сразу в трех категориях Усику.

Украинский чемпион занимает в текущем рейтинге лишь 33-е место. Примечательно, что не владеющий никакими титулами Василий Ломаченко в этом же списке расположился на 16-й строчке.

Список возглавляет американский боксер полусредней весовой категории непобежденный Теренс Кроуфорд. Он является бывшим абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе (2023) и бывшим абсолютным чемпионом мира в 1-м полусреднем весе (2017). Первый в истории боксер, завладевший 4 основными титулами в двух весовых категориях. Следом за ним идут японец Наоя Иноуэ (абсолютный чемпион мира во 2-м найлегчайшем весе) и мексиканец Сауль Альварес — абсолютный чемпион мира во втором среднем весе.

Вместе с тем, Усик занимает первое место в рейтинге среди супертяжеловесов. Сразу за ним в рейтинге идет Энтони Джошуа (34), а третьим среди супертяжеоовесов значится Тайсон Фьюри — 46-е место в общем списке.

Объединительный бой между Усиком и Фьюри сперва был назначен на 17 февраля, но из-за травмы Тайсона был перенесен на 18 мая. Событие примет Эр-Рияд (Саудовская Аравия). Известен также предварительный кард боев, которые пройдут в рамках вечера бокса в Саудовской Аравии. Среди них — поединок украинца Даниэля Лапина против португальца Октавиу Пудивитра за титул WBA Continental в полутяжелом весе.