Монах планирует собрать полмиллиона гривен на ВСУ после победы в чемпионате Украины по пауэрлифтингу (видео)

Монах Унивской Свято-Успенской лавры Макарий Дутка победил на Чемпионате Украины по пауэрлифтингу, установив восьмой рекорд Украины. Свою победу он посвятил ВСУ, объявив новый сбор на дроны.

Дутка объявил сбор на 33 дрона для бойцов 24 ОМБр имени короля Даниила и попросил донатить вместо отправки ему поздравлений. Общая сумма сбора 500 тыс. грн., сообщил монах на своей странице в Facebook.

"Дорогие братья и сестры, только что в Киеве со своим личным тренером Павлом Зинько выиграли Чемпионат Украины по пауэрлифтингу. Сделал восьмой рекорд Украины с результатом 193 кг в висе лежа", — написал Макарий Дутка в своем аккаунте.

Дроны будут приобретены совместно с Всеукраинским благотворительным проектом "Птички победы", благодаря которому на фронт уже доставили более 6 тыс. дронов. За самые большие донаты отец пообещал награды, среди которых флаг большого размера с личной подписью Валерия Залужного.

17 февраля иеромонах Макарий Дутка установил предыдущий рекорд Украины по пауэрлифтингу (жиму штанги лежа) на "Кубке Спарты" в Киеве. Свою победу он также посвятил защитникам Украины. Тогда он собрал 100 тысяч гривен для ВСУ.

Ранее сообщалось, что украинцы завоевали 9 медалей в пятый день Паралимпиады в Токио. В том числе, серебро было завоевано и в пауэрлифтинге.