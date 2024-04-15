Монах планує зібрати півмільйона гривень на ЗСУ після перемоги в чемпіонаті України з пауерліфтингу (відео)

Дутка оголосив збір на 33 дрони для бійців 24 омбр імені короля Данила

Монах Унівської Свято-Успенської лаври Макарій Дутка переміг на Чемпіонаті України з пауерліфтингу, встановивши восьмий рекорд України. Свою перемогу він присвятив ЗСУ, оголосивши новий збір на дрони.

Дутка оголосив збір на 33 дрони для бійців 24 омбр імені короля Данила і попросив донатити замість відправки йому привітань. Загальна сума збору 500 тис. грн., повідомив чернець на своїй сторінці у Facebook.

"Дорогі брати та сестри, щойно у Києві зі своїм особистим тренером Павлом Зіньком виграли Чемпіонат України з пауерліфтингу. Зробив восьмий рекорд України з результатом 193 кг у висі лежачи", — написав Макарій Дутка у своєму акаунті.

Дрони будуть придбані спільно із Всеукраїнським благодійним проектом "Пташки перемоги", завдяки якому на фронт вже доставили понад 6 тис. дронів. За найбільші донати батько пообіцяв нагороди, серед яких прапор великого розміру з особистим підписом Валерія Залужного.

17 лютого ієромонах Макарій Дутка встановив попередній рекорд України з пауерліфтингу (жиму штанги лежачи) на "Кубку Спарти" у Києві. Свою перемогу він також присвятив захисникам України. Тоді він зібрав 100 тисяч гривень для ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що українці здобули 9 медалей у п’ятий день Паралімпіади в Токіо. У тому числі срібло було завойовано і в пауерліфтингу.