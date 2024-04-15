Рус

Монах планує зібрати півмільйона гривень на ЗСУ після перемоги в чемпіонаті України з пауерліфтингу (відео)

Автор
Кирило Стадниченко Кирило Стадниченко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Макарій Дутка
Макарій Дутка. Фото Facebook

Дутка оголосив збір на 33 дрони для бійців 24 омбр імені короля Данила

Монах Унівської Свято-Успенської лаври Макарій Дутка переміг на Чемпіонаті України з пауерліфтингу, встановивши восьмий рекорд України. Свою перемогу він присвятив ЗСУ, оголосивши новий збір на дрони.

Дутка оголосив збір на 33 дрони для бійців 24 омбр імені короля Данила і попросив донатити замість відправки йому привітань. Загальна сума збору 500 тис. грн., повідомив чернець на своїй сторінці у Facebook.

"Дорогі брати та сестри, щойно у Києві зі своїм особистим тренером Павлом Зіньком виграли Чемпіонат України з пауерліфтингу. Зробив восьмий рекорд України з результатом 193 кг у висі лежачи", — написав Макарій Дутка у своєму акаунті.

Дрони будуть придбані спільно із Всеукраїнським благодійним проектом "Пташки перемоги", завдяки якому на фронт вже доставили понад 6 тис. дронів. За найбільші донати батько пообіцяв нагороди, серед яких прапор великого розміру з особистим підписом Валерія Залужного.

17 лютого ієромонах Макарій Дутка встановив попередній рекорд України з пауерліфтингу (жиму штанги лежачи) на "Кубку Спарти" у Києві. Свою перемогу він також присвятив захисникам України. Тоді він зібрав 100 тисяч гривень для ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що українці здобули 9 медалей у п’ятий день Паралімпіади в Токіо. У тому числі срібло було завойовано і в пауерліфтингу.

Теги:
#Пауерліфтинг