"Нехай поверне гроші": у РФ вимагають компенсацію від "друга України"

Колишній чеський футболіст залишився жити у РФ і навіть отримав громадянство цієї країни

Тренер академії та голова розвитку молодіжного футболу "Новосибірська", ексфутболіст низки російських клубів Томаш Виходіл розкритикував слова легенди хокею Домініка Гашека на адресу Росії. Чеський "Домінатор" активно підтримує Україну та виступає проти участі росіян у міжнародних змаганнях під час війни в Україні.

Відповідний коментар Виходіла наводить "Матч ТВ". Томаш закликав Домініка повернути гроші, які той заробив у РФ. Гашек виступав за "Спартак" у сезоні 2010/11.

– Легендарний у минулому хокейний воротар Домінік Гашек дуже часто надмірно різко висловлюється на адресу Росії та закликає карати чеських спортсменів, які тут виступають. Вас це зачіпає?

– Навіть не знаю. Якщо йому щось не подобається, то нехай приїде та поверне гроші, які заробив, коли грав у Росії за "Спартак".

Коли він був ініціатором того, щоб російським гравцям не давали візи у НХЛ, то постало питання: що в людини в голові? Некрасиво надходить.

Моє ставлення до нього якось змінилося у гірший бік, – сказав Виходіл.

Нагадаємо, Гашек активно виступає проти "руського міра". У 2023 році він відвідав нашу країну, де отримав нагороду "Друг України". Колишній спортсмен закликав захисників України гнати із країни окупантів. Крім того, хокеїст закликав НХЛ виділити Україні мільярди доларів, адже найкраща хокейна ліга світу продовжує співпрацювати з російськими спортсменами. Через цю позицію Гашека часто ображають у РФ.