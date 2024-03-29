С новым рекордом: определился чемпион Украины по хоккею сезона 2023/24 (видео)

Самый титулованный отечественный клуб "Сокол" стал 15-кратным чемпионом страны

В Кременчуге состоялось доигрывание четвертого матча финальной серии плей-офф чемпионата Украины по хоккею между "Кременчугом" и киевским "Соколом". Игра началась вечером 28 марта, но из-за длительных воздушных тревог встречу доиграли лишь днем 29 марта.

Матч завершился со счетом 3:1 в пользу "Сокола" и эта победа стала решающей в финальной серии, сообщает "Телеграф". Столичная команда выиграла серию с сухим счетом 4:0.

До этого матча "Сокол" выиграл три игры подряд, поэтому "Кременчугу" на своем льду нужна была только победа. При этом хозяева из-за травм действовали без ряда лидеров, включая основного вратаря Кирилла Кучера. Вместе с тем, после повреждения восстановился капитан Виталий Лялька.

Именно Лялька забросил первую в матче шайбу, однако далее забивали гости. "Сокол" оформил три шайбы подряд — дублем отметился Владимир Чердак, еще один гол на счету Максима Жеребко. При счете 1:3 игрок "Кременчуга" Святослав Тимченко одну шайбу отыграл, но большего хозяева льда сделать так и не смогли.

"Кременчуг" - "Сокол": обзор игры

2:3 — "Сокол" снова стал чемпионом Украины. Команда в полуфинале выиграла серию с общим счетом 4:1, а в финале киевлянам и вовсе понадобилось лишь четыре матча. Для команды это третий кряду титул и 15-й в истории в целом. Столичная команда побила собственный рекорд по количеству титулов чемпиона Украины.

В прошлом сезоне "Сокол" в финале также обыграл "Кременчуг", но сделал это только во втором овертайме решающего матча, при равном счете в серии.

Ранее сборная Украины по хоккею сенсационно выиграла олимпийский пре-квалификационный турнир в Польше.