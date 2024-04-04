"Шахтер" угодил в очередной скандал: на этот раз команду подставил Срна

Не только футболистам нужно следить за своей активностью в соцсетях

Спортивный директор "Шахтера", легенда донецкого клуба Дарио Срна лайкнул в Instagram публикацию бразильца Кафу, который рассказал о потрясающем приеме в РФ. Недавно Горнякам пришлось оштрафовать "нового Мудрика", который восхитился победой сборной РФ над Сербией.

Об этом сообщает football24.ua. По информации источника, донецкий клуб уже отреагировал на случившееся.

Кафу приехал в РФ на вручение Международной Премии РБ 2024 в качестве звездного гостя. Добавим, что по информации СМИ, у бразильца есть финансовые проблемы, из-за чего он, похоже, не побрезговал визитом в страну-агрессор.

В "Шахтере" отметили, что Срна уже убрал свой лайк под публикацией, контекст которой бывший футболист не понял. Дарио якобы не увидел, о чем идет речь в посте Кафу, и теперь очень разочарован поступком бразильца, засветившегося на российском пропагандистском канале.

Дарио Срна лайкнул пост Кафу

Напомним, в РФ на уровне Госдумы отреагировали на штраф, который Горняки выписали своему игроку Хусраву Тоирову за лайк под публикацией о победе сборной РФ. К слову, Тоиров присоединился к "Шахтеру" в марте 2023 года. Предполагалось, что юный талант из Таджикистана заменит Михаила Мудрика в команде, однако левый вингер так и не сыграл ни матча на уровне взрослой команды дончан.