"Шахтар" позбавиться футболіста, який вболівав за Росію

Гравець має залишити команду у літнє міжсезоння

19-річний вінгер Хусрав Тоїров із Таджикистану залишить донецький "Шахтар" у літнє трансферне вікно. Гравець відомий тим, що лайкнув публікацію російського ЗМІ із результатом матчу Росія – Сербія (4:0). Керівництво "Шахтаря" оштрафувало його на 300 тисяч гривень та пообіцяло перерахувати гроші на потреби ЗСУ.

За інформацією "Футбол24", головний тренер "гірників" Марино Пушич більше не розраховує на футболіста. А за команду U-19 Тоїров не зможе зіграти через вік.

Джерело зазначає, що "Шахтар" не має наміру продавати Тоїрова до клубів із Росії. Такий нюанс досить важливий і актуальний з огляду на нещодавній скандал, у який потрапив Хусрав. Якщо на футболіста не буде претендента за кордоном, тоді "гірники" мають намір віддати його в оренду будь-якому клубу з УПЛ.

Тоїров приєднався до "Шахтаря" у березні 2023 року. Вінгер встиг провести за першу команду клубу лише два матчі, переважно граючи за молодіжку.

Раніше стало відомо, що "Шахтар" потрапив у черговий скандал. На цей раз команду підставив Даріо Срна.