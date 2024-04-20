Большой скандал в украинском футболе: игроков пытались подкупить, чтобы слить матч "Динамо"

Футбольные чиновники проведут расследование

Футболистам "Миная" предлагали сдать матч против "Динамо" (1:3) за вознаграждение. Игра состоялась в середине апреля, а один из голов игроки закарпатцев забили себе сами.

Об этом на своем telegram-канале сообщил журналист и комментатор Роман Бебех. По его информации, "Минай" написал письмо в Дом футбола с просьбой разобраться в ситуации.

Сообщается, что двум игрокам "Миная" перед игрой предложили 5 тысяч долларов за поражение, футболисты отказались. Бебех отметил, что человек, который сделал данное предложение, уже попадал в подобные истории и не имеет отношения к футбольным клубам. Роман добавил, что руководство "Миная" провело разъяснительный разговор с каждым футболистом команды.

Видеообзор матча "Минай" - "Динамо"

Отметим, киевское "Динамо" по итогам 24 туров чемпионата Украины идет на втором месте в турнирной таблице, лидирует в первенстве "Шахтер". В следующем туре Бело-синие сыграют против "Полесья" (21 апреля). С расписанием и результатами всех игр 25 тура Украинской премьер-лиги можно ознакомиться на сайте "Телеграф".