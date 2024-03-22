Футболист "Шахтера" обрадовался победе России: карма не заставила себя ждать

"Новый Мудрик" пока не проявил себя на поле, зато уже загремел в скандал

19-летний футболист "Шахтера" Хусрав Тоиров лайком отметил в соцсетях победу сборной России по футболу в товарищеском матче c Сербией (4:0). Боссы Горняков жестко отреагировали на ситуацию.

Об этом сообщает "Футбол 24". По информации источника, игрок сборной Таджикистана будет оштрафован на месячную зарплату. Издание отмечает, что месячный оклад футболиста в размере около 300 тыс. грн будет направлен на нужды одного из подразделений ВСУ.

"В ФК Шахтер видели реакцию Хусрава Тоирова под постом о победе страны-агрессора. Считаем это недопустимым и позорным поведением.

Футболист будет оштрафован на месячную зарплату, а эти деньги будут направлены на обеспечение одного из подразделений ВСУ, о чем обязательно будет отчет", – отреагировали на ситуацию в донецком клубе.

Напомним, Тоиров присоединился к "Шахтеру" в марте 2023 года. Предполагалось, что талант из Таджикистана заменит Михаила Мудрика в команде, однако юный футболист даже не дебютировал за основной состав дончан.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" вернул себе лидерство в чемпионате Украины по футболу. Горняки в последней игре обыграли "Минай" (2:0).