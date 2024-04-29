Лидер сборной Украины рискует пропустить Евро-2024

Виталию Миколенко в ближайшее время может понадобиться операция

Украинский защитник английского "Эвертона" Виталий Миколенко рискует пропустить Евро-2024 из-за разрыва связки голеностопа. Игрок получил повреждение в матче с "Ливерпулем" в 29-м туре английской Премьер-лиги. В конце первого тайма Миколенко неудачно приземлился, столкнувшись с Дарвином Нуньесом.

После первых результатов МРТ врачи "Эвертона" говорили, что 24-летнему футболисту вероятно придется делать операцию. Из-за нее он точно не сумеет сыграть на летнем чемпионате Европы в Германии, сообщает блогер и комментатор Виктор Вацко.

Однако другие специалисты, с которыми консультировался основной игрок сборной Украины, считают, что можно обойтись без хирургического вмешательства. В таком случае защитник сможет вернуться к игре уже через 6 недель.

30 апреля у Виталия Миколенко запланирована еще одна встреча с врачами в Лондоне. После нее должно быть известно, сможет ли он сыграть на Евро.

В этом сезоне Виталий Миколенко провел 28 матчей в АПЛ, отметившись 2 забитыми голами. "Эвертон" идет на 15-м место в турнирной таблице АПЛ.

Ранее спортивный врач Дмитрий Бабелюк попытался оценить степень повреждения Виталия Миколенко. Он также допустил, что игрок может пропустить до 6 недель.