Лідер збірної України ризикує пропустити Євро-2024

Віталію Миколенку найближчим часом може знадобитися операція

Український захисник англійського "Евертона" Віталій Миколенко ризикує пропустити Євро-2024 через розрив зв’язок гомілкостопу. Гравець отримав пошкодження у матчі з "Ліверпулем" у 29-му турі англійської Прем’єр-ліги. Наприкінці першого тайму Миколенко невдало приземлився, зіткнувшись із Дарвіном Нуньєсом.

Після перших результатів МРТ лікарі "Евертона" говорили, що 24-річному футболісту, ймовірно, доведеться робити операцію. Через неї він точно не зможе зіграти на літньому чемпіонаті Європи в Німеччині, повідомляє блогер та коментатор Віктор Вацко.

Проте інші фахівці, з якими консультувався основний гравець збірної України, вважають, що можна уникнути хірургічного втручання. У такому разі захисник зможе повернутися до гри вже за 6 тижнів.

30 квітня у Віталія Миколенка заплановано ще одну зустріч із лікарями у Лондоні. Після неї має бути відомо, чи він зможе зіграти на Євро.

Цього сезону Віталій Міколенко провів 28 матчів в АПЛ, відзначившись 2 забитими голами. "Евертон" йде на 15-му місці в турнірній таблиці АПЛ.

Раніше спортивний лікар Дмитро Бабелюк спробував оцінити рівень пошкодження Віталія Миколенка. Він також припустив, що гравець може пропустити до шести тижнів.