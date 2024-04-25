Травма Миколенко: спортивный врач дал прогноз на будущее игрока сборной Украины

Игрок может пропустить до 6 недель

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко получил повреждение в матче с "Ливерпулем" в 29-м туре английской Премьер-лиги. В конце первого тайма Миколенко неудачно приземлился, столкнувшись с Дарвином Нуньесом.

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк попытался оценить степень повреждения игрока национальной сборной. После медицинской помощи украинец смог подняться и даже доиграл время до перерыва, однако на второй тайм Виталий уже не вышел. По информации английских СМИ, украинец покидал стадион в защитном ботинке.

"Причиной подворота голеностопа стало то, что пятка левой ноги наступила на ногу Дарвина, меняя угол опоры. В итоге видим типичный подворот сустава с повреждением латеральной группы связок. Как правило, они при такой травме разрываются. Факт того, что Виталий смог доиграть тайм, хоть и хромая, дает надежду, что не все так страшно. Однако, повреждение связок точно есть, вопрос насколько оно серьезное. Восстановление от такой травмы может занять от 2 до 6 недель, в зависимости от сложности надрыва.

Лучший сценарий для Виталия – растяжение связок и пропуск более недели после чего возвращение на поле с плотно затейпированным голеностопом", – написал врач.

Отметим, что через 7 недель, 14 июня, стартует Евро-2024 с участием украинской команды. И при худшем развитии событий Миколенко может пропустить часть подготовки к главному турниру года. Сборная Украины проведет первый матч на Евро 17 июня.