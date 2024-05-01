Она больна: в скандале с чемпионкой Украины, призывавшей уничтожить Днепр, новый поворот

Спортсменка давно не выступает на профессиональном уровне

Трехкратная чемпионка Украины по академической гребле Алсу Алейникова, которая недавно публично угрожала украинцам более мощными ударами РФ, больше не является членом национальной сборной. Кроме того, у нее есть проблемы со здоровьем.

Именно так ее скандальные выпады в адрес украинцев прокомментировали в Федерации академической гребли Украины. В комментарии изданию "Чемпион" президент организации Владислав Власов детально рассказал о ситуации.

По данным журналистов, сперва о недуге дочери сообщила ее мать Дина Мифтахутдинова, которая выигрывала "серебро" на Олимпиаде-1996 в академической гребле, а ныне является депутатом Днепропетровского областного совета 8-го созыва от партии "Слуга народа".

"Алсу с 2021 года не является членом сборной Украины, она выступала еще до войны, а затем прекратила свои выступления. В этой ситуации ее больше связывают с мамой, которая в составе исполкома, она является публичным лицом, поэтому и разгоняют это событие. Но я сразу скажу, что Дину знаю очень хорошо. Сложно найти людей, имеющих более проукраинскую позицию, чем она, даже в том же Днепре. То, что это произошло – это какой-то параллельный мир или сопротивление чего-либо внутреннего. Я уже пообщался с Диной, она в шоке, вы же понимаете, что это трагедия.

Да, она объяснила (мать Алсу — ред.), что это произошло в связи с военными событиями, такой психологический надлом. Дина говорит, что это проблема для семьи в этом вопросе, что у Алсу с психикой какие-то нарушения. Вы же видите, она о Lamborghini говорит, какого не существует, о Миканосе, в котором не была. Какой-то параллельный мир. Она находится в Днепре и воображает, что она в Дубае", — говорит Власов.

Также он подтвердил, что Алсу уже попрощалась с профессиональным спортом, а ее серьезные достижения пришлись на детские соревнования.

"В этом случае следует изучить ситуацию с психологией девушки. Там нет такой заряженности сепарской или что-то такое, больше в голове", — добавил президент федерации.

Вот, что Алсу наговорила про украинцев и Украину

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