Легенда "Боруссии" и главный неудачник Бундестим: Марко Ройс покидает "шмелей" после 12 лет карьеры

Последним матчем игрока в составе команды из Дортмунда станет финал Лиги чемпионов

Накануне дортмундская "Боруссия" вышла в финал Лиги чемпионов. Немецкая команда так и не позволила французскому ПСЖ во главе с Киллианом Мбаппе забить хотя бы один гол в свои ворота за 180 минут игрового времени. В то же время сами "шмели" забили и дома, и в гостях – дважды по 1:0. В этих матчах принял участие и полузащитник Марко Ройс, пусть и не такое заметное – дважды выходил на замену в концовках обеих игр. А между двумя играми произошло знаковое событие. Игрок, родившийся в Дортмунде и проведший 12 лет в клубе, объявил об уходе из "Боруссии" по окончании сезона.

Последним матчем "Боруссии" с Ройсом уже точно станет финал Лиги чемпионов, который состоится 1 июня на легендарном лондонском стадионе "Уэмбли". И это будет шанс для Марко завоевать первый еврокубковый трофей в карьере.

Скитания в первые годы

Марко Ройс родился 31 мая 1989 года в Дортмунде (тогда еще ФРГ) и начал заниматься футболом… с 4-х лет. И если в 1993-1995 годах он тренировался в малоизвестной школе Post SV Dortmund, то в 1995-м, в возрасте 6 лет, перешел в академию "Боруссии", где задержался на целых 10 лет. Тем не менее, Марко заканчивал футбольную школу и начинал профессиональную карьеру за пределами родного города. Тренеры юношеских команд "Боруссии" не разглядели таланта в молодом полузащитнике и не решились предлагать ему профессиональный контракт.

В 2005 году, в 16-летнем возрасте, Ройс перешел в "Рот-Вайсс" из Алена, чтобы получать игровую практику. Так как новый клуб был заинтересован в игроке, Марко смог завоевать место в основном составе. Проведя шесть матчей за вторую команду и забивая в каждом втором из них, получил хорошие отзывы о своей игре и был взят в основную команду на постоянной основе. В итоге с 2006 по 2009 он провел в главной команде клуба 43 матча в Региональной лиге и второй Бундеслиге.

Молодой перспективный атакующий полузащитник забил в составе "Рот-Вайсс" 5 голов и обратил на себя внимание скаутов… "Боруссии", но не из Дортмунда , а из Менхенгладбаха. За эту "Боруссию" он провел еще два с половиной сезона (2009-2012), 97 игр, в которых забил 36 голов. Любопытно, что с командой из Менхенгладбаха Ройс изначально подписывал 4-летний контракт (2009-2013). Но…

Марко Ройс в "Боруссии"

4 января 2012 года Ройс подписал пятилетний контракт с дортмундской "Боруссией", но с отсрочкой — контракт вступил в силу с начала сезона 2012/13. Действующий на тот момент чемпион Германии выложил за своего земляка 17 млн евро, побив тем самым трансферный рекорд клуба. А сам Ройс задержался в команде из родного города на долгих 12 лет.

Марко Ройс

Быстрое признание и отсутствие больших побед

Признание к молодому, тогда еще 23-летнему, игроку пришло довольно быстро. Уже в первом матче за свой новый клуб Марко забил гол в ворота бременского "Вердера". Матч завершился победой "Боруссии" со счетом 2:1. Но главные успехи игрока и "шмелей" впереди. В сентябре в матче Бундеслиги встретились две "Боруссии". И команда из Дортмунда выиграла у футболистов из Менхенгладбаха с разгромным счетом 5:0, а Ройс забил в принципиальном матче своей бывшей команде два гола. Дальше – больше.

Ройс и Левандовски: рукопожатия лидеров "Боруссии" и "Баварии"

Марко с легкостью завоевал место в основе дортмундской команды, став главным открытием группового этапа Лиге чемпионов. Здесь "Боруссия" попала в сложную группу с "Реалом", "Аяксом" и "Манчестер Сити", но Ройс забил каждому из них, а "Боруссия" вышла из этой группы с первого места. Болельщики со стажем наверняка помнят шикарный гол Ройса в ворота "Реала" на мадридском "Сантьяго Бернабеу" в ноябре 2012-го. В ответном матче четвертьфинала ЛЧ с испанской "Малагой", в апреле 2013-го, Ройс забил гол и сделал две голевые передачи, благодаря чему "Боруссия" прошла в полуфинал. Марко отличился активной игрой и в финале Лиги чемпионов-2012/13, где заработал пенальти, который реализовал полузащитник дортмундцев Илкай Гюндоган. Но "Боруссия" проиграла "Баварии" со счетом 1:2…

Именно "Бавария" стала проклятием для Ройса и его команды на все последующие годы. Если в сезонах 2010/11-2011/12 "Боруссия" дважды подряд становилась чемпионом Германии, то с сезона 2012/13 началась серия побед "Баварии" в Бундеслиге, которая затянулась на… 11 сезонов, до чемпионата 2022/23 включительно. В нынешнем сезоне гегемония "Баварии" прервалась, но чемпионом досрочно стал "Байер" (Леверкузен), а "Боруссия" идет на 5-м месте в текущей турнирной таблице.

За все эти годы "Боруссия" с Ройсом семь раз становилась вице-чемпионом Германии, дважды – обладателем Кубка Германии (2017, 2021) и трижды – обладателем Суперкубка (2013, 2014, 2019).

Наконец, самое главное, с 2018-го года Ройс является бессменным капитаном команды из Дортмунда. "Марко Ройс – один из величайших игроков этого клуба. Его связь с дортмундской "Боруссией" особенна" – отметил заслуги футболиста генеральный директор клуба Ханс-Йоахим Ватцке.

Стать чемпионом Германии Ройсу уже будет не суждено. А вот выиграть Лигу чемпионов и поставить красивую точку в карьере в "Боруссии" — вполне.

Проклятие больших турниров

А вот с национальной сборной Германии у Марко откровенно не сложилось. Единственным крупным турниром, в котором он принял участие, стал украино-польский Евро-2012. Ройс отличился голом в 1/4 финала Германия — Греция (4:2), а после чемпионата Европы заслужил признание, став одним из основных игроков сборной Германии. На том Евро команда Германии проиграла в полуфинале сборной Италии (Ройс и его товарищи по команде стали бронзовыми призерами Евро-2012), а дальше началось что-то невообразимое. Какой-то злой рок…

Ройс был включён в состав на чемпионат мира в Бразилию, но в последнем товарищеском матче перед ЧМ со сборной Армении получил травму и выбыл из состава. Травму лодыжки игрок получил за день до вылета в Бразилию. Спустя месяц сборная Германии стала чемпионом мира, без Марко в составе… При этом, в отборочном турнире к мировому первенству Марко был одним из лидеров сборной Германии: за шесть матчей забив пять голов и сделав четыре результативных паса. После победы над сборной Аргентины на бразильском стадионе "Маракана" автор решающего гола Марио Гетце вышел на церемонию награждения с футболкой Ройса в руках.

Помимо ЧМ-2014 игрок пропустил Евро-2016 (травма в финале проигранного Кубка Германии), Кубок конфедераций-2017 (разрыв крестообразных связок, опять в финале Кубка Германии) и чемпионат мира-2022 (травма лодыжки).

Вообще, травмы являются главным соперников немецкого футболиста на протяжении всей карьеры. По оценке статистического сервиса Opta, суммарно из-за травм (всего их было 68) Ройс пропустил 1313 дней. По общему числу травм Ройса опережает только экс-игрок мюнхенской "Баварии" Франк Рибери — 72.

Марко Ройс с женой Скарлетт

От линии одежды до компьютерных игр

Активен Марко и вне футбольного поля, где также всячески подчеркивает любовь к родному городу. Так, во время пандемии коронавируса он с женой Скарлетт выступил с инициативой помочь местному бизнесу. В марте 2020-го года супруги внесли пожертвование в размере 500 тысяч евро. Также говоря о благотворительности стоит отметить, что на протяжении многих лет Ройс поддерживает местную организацию Elterntreff, которая с 1982 г. помогает детям с онкологическими заболеваниями.

Что касается бизнеса, то в 2015 г. Ройс основал личный бренд MRXI, занимаясь реализацией коллекции повседневной одежды с изображением трех обезьяньих фигур, закрывающих лапами глаза, уши и рот: именно ее футболист использовал в качестве празднования после забитых голов. В коллекцию вошли кепки, футболки и обувь, а часть прибыли с проекта пошла в Elterntreff.

Марко Ройс

Также в 2019 г. полузащитник стал лицом компании по производству оборудования для игр и киберспорта HyperX. В рамках сделки Ройс использует игровые гарнитуры, клавиатуры, мыши и коврики HyperX во время игр, стримов и поездок. Марко известен как большой фанат компьютерных игр, в 2017 г. даже появлялся на обложке футбольного симулятора FIFA от канадской компании EA Sports.

Отправится покорять Америку?

31 мая Марко Ройсу исполнится 35 лет – очень солидный возраст для скоростного и высококачественного европейского футбола. В то же время – оптимальный для чемпионата Саудовской Аравии, где Криштиану Роналду уже собрал огромное количество "возрастных" звезд, или для американской MLS.

Как сообщает известный итальянский футбольный источник Фабрицио Романо немецкий футболист рассматривает переход именно в MLS – летом, на правах свободного агента. Ройс уже якобы провел переговоры с одной из команд, выступающей в этой лиге. Название команды, как и детали потенциальной сделки, не разглашаются. При этом, сам Романо ссылается на слова французского футболиста Самира Насри.

Что же, вполне логичный выбор. В MLS также играет Лео Месси и большое количество звезд мирового футбола. И если информация источника соответствует действительности, то Марко выбрал оптимальный путь для завершения карьеры через год-два.