Легенда "Боруссії" та головний невдаха Бундестім: Марко Ройс залишає "джмелів" після 12 років кар’єри

Останнім матчем гравця у складі команди з Дортмунду стане фінал Ліги чемпіонів

Напередодні дортмундська "Борусія" вийшла у фінал Ліги чемпіонів. Німецька команда так і не дозволила французькому ПСЖ на чолі з Кілліаном Мбаппе забити бодай один гол у свої ворота за 180 хвилин ігрового часу. Водночас, самі "джмелі" забили і вдома, і в гостях – двічі по 1:0. У цих матчах взяв участь і півзахисник Марко Ройс, хай і не таку помітну – двічі виходив на заміну наприкінці обох ігор. А між двома іграми сталася знакова подія. Гравець, який народився в Дортмунді й провів 12 років у клубі, оголосив про звільнення з "Боруссії" після закінчення сезону.

Останнім матчем "Боруссії" з Ройсом точно стане фінал Ліги чемпіонів, який відбудеться 1 червня на легендарному лондонському стадіоні "Уемблі". І це буде шанс для Марка здобути перший єврокубковий трофей у кар’єрі.

Поневіряння в перші роки кар'єри

Марко Ройс народився 31 травня 1989 року в Дортмунді (тоді ще ФРН) і почав займатися футболом... із 4-х років. І якщо у 1993-1995 роках він тренувався у маловідомій школі Post SV Dortmund, то 1995-го, у віці 6 років, перейшов до академії "Борусії", де затримався на цілих 10 років. Проте Марко закінчував футбольну школу та розпочинав професійну кар’єру за межами рідного міста. Тренери юнацьких команд "Боруссії" не розглянули талант у молодому півзахиснику і не наважилися пропонувати йому професійний контракт.

2005 року, у 16-річному віці, Ройс перейшов у "Рот-Вайсс" з Алєна, щоб отримувати ігрову практику. Оскільки новий клуб був зацікавлений у гравці, Марко зміг вибороти місце в основному складі. Провівши шість матчів за другу команду та забиваючи в кожному другому з них, отримав хороші відгуки про свою гру і був взятий в основну команду на постійній основі. У підсумку з 2006 по 2009 він провів у головній команді клубу 43 матчі у Регіональній лізі та другій Бундеслізі.

Молодий перспективний атакуючий півзахисник забив у складі "Рот-Вайсс" 5 голів і звернув на себе увагу скаутів... "Борусії", але не з Дортмунда, а з Менхенгладбаху. За цю "Боруссію" він провів ще два з половиною сезони (2009-2012), 97 ігор, у яких забив 36 голів. Цікаво, що з командою Менхенгладбаха Ройс спочатку підписував 4-річний контракт (2009-2013). Але…

Марко Ройс у "Боруссії"

4 січня 2012 року Ройс підписав п’ятирічний контракт із дортмундською "Боруссією", але з початку сезону 2012/13, фактично, липня 2012-го року. Діючий чемпіон Німеччини на той момент, виклав за свого земляка 17 млн євро, побивши тим самим трансферний рекорд клубу. А сам Ройс затримався у команді із рідного міста на довгих 12 років.

Марко Ройс

Швидке визнання та відсутність великих перемог

Визнання до молодого, тоді ще 23-річного гравця прийшло досить швидко. Вже у першому матчі за свій новий клуб Марко забив гол у ворота бременського "Вердера". Матч завершився перемогою "Борусії" з рахунком 2:1. А у вересні у матчі Бундесліги зустрілися дві "Борусії". І команда з Дортмунда виграла у футболістів з Менхенгладбаха з розгромним рахунком 5:0, а Ройс забив у принциповому матчі своїй колишній команді два голи. Дальше — більше.

Ройс та Левандовські: рукостискання лідерів "Борусії" та "Баварії"

Марко легко завоював місце в основі дортмундської команди, ставши головним відкриттям групового етапу Лізі чемпіонів. Тут "Борусія" потрапила до складної групи з "Реалом", "Аяксом" та "Манчестер Сіті", але Ройс забив кожному з суперників, а "Борусія" вийшла з цієї групи з першого місця. Уболівальники зі стажем пам’ятають шикарний гол Ройса у ворота "Реала" на мадридському "Сантьяго Бернабеу" у листопаді 2012-го. У матчі-відповіді чвертьфіналу ЛЧ з іспанською "Малагою", у квітні 2013-го, Ройс забив гол і зробив дві гольові передачі, завдяки чому "Борусія" пройшла у півфінал. Марко відзначився активною грою і у фіналі Ліги чемпіонів-2012/13, де заробив пенальті, який реалізував півзахисник дортмундців Ілкай Гюндоган. Але "Борусія" програла "Баварії" з рахунком 1:2.

Саме "Баварія" стала прокляттям для Ройса та його команди на всі наступні роки. Якщо в сезонах 2010/11-2011/12 "Боруссія" двічі поспіль ставала чемпіоном Німеччини, то з сезону 2012/13 розпочалася серія перемог "Баварії" у Бундеслізі, яка затягнулася на… 11 сезонів, до чемпіонату 2022/23 включно. Нинішнього сезону 2023/24 гегемонія "Баварії" перервалася, але чемпіоном достроково став "Байєр" (Леверкузен), а "Борусія" йде на 5-му місці в поточній турнірній таблиці.

За всі ці роки "Борусія" з Ройсом сім разів ставала віце-чемпіоном Німеччини, двічі – володарем Кубка Німеччини (2017, 2021) та тричі – володарем Суперкубку (2013, 2014, 2019).

Нарешті, найголовніше, з 2018 року Ройс є незмінним капітаном команди з Дортмунда. "Марко Ройс — один з найбільших гравців цього клубу. Його зв’язок з дортмундською "Боруссією" особливий", — зазначив заслуги футболіста генеральний директор клубу Ганс-Йоахім Ватцке.

Стати чемпіоном Німеччини Ройсу вже не вдасться. А ось виграти Лігу чемпіонів і поставити гарну крапку в кар’єрі в "Борусії" — цілком до снаги.

Божевільні фінти Марко Ройса

Прокляття великих турнірів

А ось із національною збірною Німеччини у Марка відверто не склалося. Єдиним великим турніром, у якому він взяв участь, став українсько-польський Євро-2012. Ройс відзначився голом у 1/4 фіналу Німеччина — Греція (4:2), а після чемпіонату Європи заслужив на визнання, ставши одним з основних гравців збірної Німеччини. На тому Євро команда Німеччини програла у півфіналі збірної Італії (Ройс та його товариші по команді стали бронзовими призерами Євро-2012), а далі почалося щось неймовірне. Якийсь злий рок…

Ройс був включений до складу команди на чемпіонату світу у Бразилії, але в останньому товариському матчі перед ЧС зі збірною Вірменії отримав травму і вибув зі складу. Травму кісточки гравець отримав за день до вильоту до Бразилії. Через місяць збірна Німеччини стала чемпіоном світу, без Марко у складі… При цьому, у відбірному турнірі до світової першості Марко був одним із лідерів збірної Німеччини: за шість матчів забивши п’ять голів і зробивши чотири результативні паси. Після перемоги над збірною Аргентини у фіналі на бразильському стадіоні "Маракана" автор вирішального голу Маріо Ґетце вийшов на церемонію нагородження з футболкою Ройса в руках.

Крім ЧС-2014 гравець пропустив Євро-2016 (травма у фіналі програного Кубка Німеччини), Кубок конфедерацій-2017 (розрив хрестоподібних зв’язок, знову у фіналі Кубка Німеччини) та чемпіонат світу-2022 (травма кісточки).

Взагалі травми є головним суперником німецького футболіста протягом усієї кар’єри. За оцінкою статистичного сервісу Opta, сумарно через травми (всього їх було 68) Ройс пропустив 1313 днів. За загальною кількістю травм Ройса випереджає лише екс-гравець мюнхенської "Баварії" Франк Рібері — 72.

Марко Ройс із дружиною Скарлетт

Від лінії одягу до комп’ютерних ігор

Активний Марко і поза футбольним полем, де також всіляко наголошує на любові до рідного міста. Так, під час пандемії коронавірусу він із дружиною Скарлетт виступив з ініціативою допомогти місцевому бізнесу. У березні 2020-го року подружжя зробило пожертву у розмірі 500 тисяч євро. Також говорячи про благодійність, варто зазначити, що протягом багатьох років Ройс підтримує місцеву організацію Elterntreff, яка з 1982 р. допомагає дітям з онкологічними захворюваннями.

Що стосується бізнесу, то в 2015 р. Ройс заснував особистий бренд MRXI, займаючись реалізацією колекції повсякденного одягу із зображенням трьох мавпячих фігур, що заплющують лапами очі, вуха та рот: саме її футболіст використав як святкування після забитих голів. До колекції увійшли кепки, футболки та взуття, а частина прибутку з проекту пішла до Elterntreff.

Марко Ройс

Також у 2019 р. півзахисник став обличчям компанії з виробництва обладнання для ігор та кіберспорту HyperX. В рамках угоди Ройс використовує ігрові гарнітури, клавіатури, миші та килимки HyperX під час ігор, стриму та поїздок. Марко відомий як великий фанат комп’ютерних ігор, 2017 р. навіть з’являвся на обкладинці футбольного симулятора FIFA від канадської компанії EA Sports.

Вирушить підкорювати Америку?

31 травня Марко Ройсу виповниться 35 років – дуже поважний вік для швидкісного та високоякісного європейського футболу. У той же час — оптимальний для чемпіонату Саудівської Аравії, де Кріштіану Роналду вже зібрав величезну кількість "вікових" зірок або для американської MLS.

Як повідомляє відомий італійський футбольний коментатор-джерело Фабриціо Романо, німецький футболіст розглядає перехід саме в MLS – влітку. На правах вільного агента Ройс уже нібито провів переговори з однією з команд, яка виступає у цій лізі. Назви команди, як і деталі потенційної угоди, не розголошуються. При цьому сам Романо посилається на слова французького футболіста Саміра Насрі.

Що ж, цілком логічний вибір. У MLS також грає Лео Мессі та велика кількість зірок світового футболу. І якщо інформація джерела відповідає дійсності, Марко вибрав оптимальний шлях для завершення кар’єри через рік-два.