Боруссия Д "зачаровала" ворота: определился первый финалист Лиги чемпионов (видео)
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Немецкий коллектив выбил из турнира французский суперклуб
Во вторник, 7 мая, французский "Пари Сен-Жермен" в рамках ответной игры 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24 принимал немецкую "Боруссию" Д. В первой игре дортмундцы сенсационно победили парижан со счетом 1:0.
Встреча, проходившая в Париже на стадионе "Парк-де-Пренс", завершилась со счетом 0:1 в пользу "Боруссии" Д. Об этом сообщает "Телеграф".
В первом тайме зрители голов не увидели. Преимущество парижан нарастало с каждой минутой, однако забили именно гости. В начале второго тайма после подачи с углового Матс Хуммельс ударом головой поразил ворота хозяев. ПСЖ тут же начал штурм ворот гостей, однако Дортмунд выстоял. Парижане создали огромное количество моментов, мяч несколько раз сотрясал штангу и перекладину ворот "Боруссии" Д, но ворота немцев были как будто зачарованные.
"ПСЖ" – "Боруссия" Д — 0:1 (первый матч – 0:1)
Гол: Хуммельс, 50
Предупреждения: Дембеле, 75, Хакими, 83 – Забитцер, 64, Хуммельс, 66
ПСЖ: Доннарумма – Мендеш, Бералдо, Маркиньос, Хакими – Руис (Асенсио, 63), Феррейра, Заир-Эмери (Кан Ин, 76) – Мбаппе, Рамуш (Баркола, 63), Дембеле.
"Боруссия" Д: Кобель – Матсен, Шлоттербек, Хуммельс, Рьерсон – Забитцер, Брандт (Нмеча, 85), Джан – Санчо (Зюле, 67), Фюллькруг, Адееми (Ройс, 56).
Полный видеообзор матча ПСЖ — "Боруссия" Д будет доступен здесь позднее.
В финале турнира "Боруссия" Д встретится с победителем матча "Реал" — "Бавария". Решающая игра состоится 1 июня в Лондоне на стадионе "Уэмбли".
Напомним, на пути в полуфинал Лиги чемпионов ПСЖ в 2-матчевом противостоянии выбил испанский "Реал Сосьедад", а затем прошел испанскую "Барселону". "Боруссия" Д, в свою очередь, в 1/8 финала обыграла нидерландский ПСВ, а в 1/4 — переиграла испанский "Атлетико" Мадрид.