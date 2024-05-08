"УАФ не уповноважена впливати на мобілізаційні процеси": в асоціації відреагували на скандал із гравцем "Хуста"

В асоціації висловили свою позицію щодо резонансної ситуації

У Закарпатській області футбольна команда "Хуст" заявила про те, що одного з основних гравців Миколу Сіраша затримали на вокзалі та доставили до Хустовського ТЦК. Футбольний клуб б’є на сполох через можливість зриву чемпіонату України

В Українській асоціації футболу прокоментували ситуацію. Коментар УАФ публікує "Трибуна".

"Українська асоціація футболу не уповноважена впливати на мобілізаційні процеси, що здійснюються відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Ключовим завданням УАФ разом з УПЛ та ПФЛ у секторі професійного футболу є забезпечення проведення змагань в умовах військового стану з урахуванням встановлених вимог Міністерства молоді та спорту України та Кабінету Міністрів України", – зазначено у заяві УАФ.

Раніше, у ФК "Хуст" звернулися за допомогою до УАФ: "Просимо реакції та підтримки керівника УАФ Андрія Шевченка, Голови ПФЛ Олександра Каденка, Голови обласної військової адміністрації Віктора Микити, Голови ЗАФ Івана Дурана та всіх небайдужих щодо цієї ситуації. Зовнішній ворог прагне знищити нас, нашу мову, культуру, спорт. Допоможіть врятувати український футбол», — йшлося у заяві закарпатського клубу, який попросив розголосу ситуації.

Раніше "Телеграф" писав, що у мережі почала поширюватися інформація про те, що у вівторок, 30 квітня, працівники ТЦК дорогою на роботу затримали медичних фізиків Першого медичного об’єднання Львова. Як наслідок, робота центру практично зупинилася.