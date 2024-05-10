Чемпионат мира по хоккею: новый рекорд Канады, амбиции США и европейцев

В Праге и Остраве начинается главный турнир года для национальных сборных

В пятницу, 10 мая, в Праге и Остраве начинается чемпионат мира по хоккею-2024. 16 сильнейших национальных команд съехались в Чехию, чтобы побороться за титул самого-самого. Две команды аутсайдер группового турнира, по традиции, вылетят в низший Дивизион 1А.

В этом году украинские болельщики с особым пристрастием следят за хоккейными событиями, поводом чему служат успехи нашей национальной сборной. В феврале команда Дмитрия Христича выиграла олимпийский пре-квалификационный турнир в Польше, где обыграла, в том числе и команду-хозяйку турнира сборную Польши, выступающую на чемпионате мира в сильнейшем дивизионе. А в апреле "желто-голубые" более чем уверенно выиграли чемпионат мира в третьем по значимости Дивизионе 1В и поднялись во второй Дивизион 1А, где будут выступать уже через год.

64 матча за 17 дней

Чемпионат мира-2024 станет 87-м по счету и, как уже отмечалось, пройдет в двух городах Чехии – Праге и Остраве. Разумеется, главное внимание будет приковано к столице, где помимо матчей группового этапа и четвертьфиналов, состоятся главные матчи – оба полуфинала, игра за 3-е место и финал. Все это пройдет на О2 Арене, вместимостью 17383 болельщика. На менее вместительной Ostrava Arena (9779) состоятся только матчи группового этапа и четвертьфиналы.

При этом, по 23 мая включительно, обе арены примут одинаковое количество матчей, по 30-ть (28 игр группового этапа и 2 четвертьфинала). И только 25-26 мая арена в Остраве окажется "вне игры". Всего на турнире будет проведено 64 матча за 17 дней.

Хоккейный марафон стартует уже сегодня четырьмя играми – дневной и вечерний слот. А в вечерней программе запланированы два матча с приставкой "супер" — Чехия и Финляндия сразятся в Праге, Швеция и США – в Остраве. А уже в субботу-воскресенье зрители на аренах увидят по 3 матча, а телезрители смогут лицезреть все шесть. К дневному и вечернему слоту добавится утренний. На групповом этапе матчи будут начинаться в 13.20 (когда в дневном расписании предусмотрено три игры), 17.20 и 21.20.

Расписание игрового дня 10 мая

Хозяева – в группе с сильнейшим

Повезло столичным болельщикам и в плане составов групп. Помимо сборной Чехии в Праге выступит также самая титулованная национальная команда мира – сборная Канады. А со сборной Финляндии хозяева первенства встретятся уже в первый день соревнований. Также в группе будут соревноваться команды Швейцарии, Дании, Норвегии, Австрии и Великобритании.

Зато в Остраву приедет большой, нет, огромный десант болельщиков из соседней Словакии. Особенно, с учетом популярности вида спорта в регионе. Уже сегодня словаки сыграю с командой-середняком сборной Германии, а в перспективе – противостояния со сборными Швеции и США. Также участниками турнира в этой группе станут команды Латвии, Франции, Казахстана и Польши.

Обзор финала ЧМ-2023 Канада - Германия

В основном, обе группы, как и всегда, приблизительно равны по силам. Организаторы мирового первенства распределяют команды по группам в соответствии с рейтингом IIHF (Международной федерации хоккея на льду) на данный момент.

Новый рекорд Канады?

В отсутствии сборной России, пропускающей турнир уже тритий год подряд, начиная с ЧМ-2022 (компанию ей составляет сборная Беларуси), явным фаворитом ЧМ смотрится сборная Канады. Но, прогнозы сбываются далеко не всегда, пусть канадцы и являются действующими чемпионами мира, а по итогам туврнира-2023 стали самой титулованной командой. К моменту дисквалификации россиян у двух команд было по 27 титулов (статистика ведется с учетом успехов сборной СССР), и если ЧМ-2022 выиграла сборная Финляндии, то ЧМ-2023 уже канадцы, завоевавшие рекордный 28-й титул.

В этом году они традиционно будут фаворитами, но и чехи, и, особенно, шведы, которые привезли очень мощный состав, рассчитывают побороться за титул на нынешнем ЧМ. Кстати, сильный состав привезла и сборная США.

Будет ли у сборной Канады 29-й титул? Узнаем уже совсем скоро.

Самый представительный за последние годы

Не секрет, что главной проблемой чемпионата мира является тот факт, что турнир по срокам накладывается на матчи Кубка Стэнли за океаном. Если европейские и азиатские лиги подстраивают свой календарь под сроки проведения ЧМ, то руководству североамериканской НХЛ Международная федерация – не указ. И лишь к концу турнира могут приехать лидеры своих национальных сборных, чьи клубные команды НХЛ, например, выбыли в четвертьфинале. Об участии игроков четырех сильнейших команд сезона за океаном – полуфиналистов Кубка Стэнли, речи вообще не идет.

Тем не менее, нынешний чемпионат мира в Чехии должен получиться самым представительным за несколько последних лет. Участие в турнире уже подтвердили многие звезды Национальной хоккейной лиги. Например, сборную Канады усилит главный мировой талант молодого поколения и первый номер прошлого драфта НХЛ —Коннор Бедард из "Чикаго Блэкхокс". Основным вратарем "кленовых листьев" наверняка станет самый высокооплачиваемый канадский голкипер в нынешнем сезоне НХЛ Джордан Биннингтон из "Сент-Луис Блюз". Также обсуждается вероятный приезд на ЧМ-2024 Сидни Кросби. Легенда "Питтсбург Пингвинз" — кумир Бедарда, поэтому их потенциальная связка может стать одной из главных на турнире.

В заявке сборной США появится капитан "Оттавы Сенаторз" Брэди Ткачук и Брок Нельсон из "Нью-Йорк Айлендерс". В минувшем регулярном чемпионате НХЛ форварды набрали 74 (37+37) и 69 (34+35) очков соответственно.

Целую россыпь звезд в Чехию привезла сборная Швеции. В заявку скандинавов уже входят 18 представителей НХЛ, что нечасто встречается у европейских команд. Лучшая линия обороны на турнире, вероятно, будет именно у шведов. В игре будет задействован один из пяти самых дорогих хоккеистов мира Эрик Карлссон из "Пингвинз", а также Расмус Далин из "Баффало Сейбрз", Виктор Хедман из "Тампа-Бэй Лайтнинг" и Юнас Бродин из "Миннесоты Уайлд".

В атаке сборной Швеции выделяется Адриан Кемпе ("Лос-Анджелес Кингз", который провел свой лучший сезон в НХЛ и набрал 75 (28+47) в 77 матчах. Кроме того, стоит отметить дуэт из "Уайлд" в лице Йоэля Эрикссон Эка и Маркуса Юханнсона, а также Андре Бураковски из "Сиэтл Кракен".

А вот в заявку сборной Финляндии вошли лишь четверо представителей НХЛ. Среди них двукратный обладатель Кубка Стэнли защитник Олли Мяяття ("Детройт Ред Уингз") и форвард "Сан-Хосе Шаркс" Микаэль Гранлунд.

Наконец, тренерский штаб сборной Чехии наверняка связывает основные надежды с голкипером Петром Мразеком ("Блэкхокс"), защитником Радко Гудасом ("Анахайм Дакс"), форвардами Домиником Кубаликом ("Сенаторз") и Ондржеем Палатом ("Нью-Джерси Девилз").

Букмекеры ставят на Канаду

Аналитики букмекерских контор считают фаворитом нынешнего турнира сборную Канады. По данным Favbet коэффициент на победу "Кленовых листьев" составляет 3,8. Велики шансы и у сборных США и Швеции (по 4.00 к 1). А вот сборная Чехии, по мнению аналититков, имеет очень призрачные шансы на победу, идя на 5-м месте (9.00) и уступая даже команде Финляндии (7,60).

В свою очередь, аутсайдерами турнира считаются команды Польши, Великобритании, Австрии и Казахстана – по 500 к 1. К Аутсайдерам у украинских болельщиков будет не меньший интерес, чем к фаворитам. Ведь с двумя командами, который понизятся в классе (перейдут в Дивизион 1А), команде Христича предстоит встретиться уже через год, на ЧМ-2025.

Где смотреть?

В Украине матчи чемпионата мира по хоккею покажет телеканал "Суспільне Спорт". Канал доступен в пакетах кабельных операторов, медиа-сарвисов и национальной цифровой телесети Т2.

Уже сегодня на канале будут показаны матчи Швейцария – Норвегия (трансляция начнется в 17.10) и Швеция – США (21.10).