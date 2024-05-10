Чемпіонат світу з хокею: новий рекорд Канади, амбіції США та європейців

У Празі та Остраві розпочинається головний турнір року для національних збірних

У п’ятницю, 10 травня, у Празі та Остраві розпочинається чемпіонат світу з хокею -2024. 16 найсильніших національних команд з’їхалися до Чехії, щоб поборотися за титул найкращого. Дві команди аутсайдера групового турніру, за традицією, вилетять у нижчий Дивізіон 1А.

Цього року українські вболівальники з особливою пристрастю стежать за хокейними подіями, приводом для чого стали успіхи нашої національної збірної. У лютому команда Дмитра Христича виграла олімпійський пре-кваліфікаційний турнір у Польщі, де обіграла, зокрема й команду-господарку турніру збірну Польщі, яка виступає на чемпіонаті світу у найсильнішому дивізіоні. А у квітні "жовто-блакитні" більш ніж впевнено виграли чемпіонат світу в третьому за значимістю Дивізіоні 1В і піднялися до другого Дивізіону 1А, де виступатимуть вже через рік.

64 матчі за 17 днів

Чемпіонат світу-2024 стане 87-м за ліком і, як вже зазначалося, пройде у двох містах Чехії – Празі та Остраві. Зрозуміло, головна увага буде прикута до столиці, де окрім матчів групового етапу та чвертьфіналів, відбудуться головні ігри – обидва півфінали, гра за 3 місце та фінал. Все це пройде на О2 Арені, місткістю 17383 уболівальники. На менш місткій Ostrava Arena (9779) відбудуться лише матчі групового етапу та чвертьфінали.

При цьому, по 23 травня включно, обидві арени приймуть однакову кількість матчів, по 30 (28 ігор групового етапу та 2 чвертьфіналу). І лише 25-26 травня арена в Остраві опиниться "поза грою". Усього на турнірі буде проведено 64 матчі за 17 днів.

Хокейний марафон стартує вже сьогодні чотирма іграми – денний та вечірній слот. А у вечірній програмі заплановано два матчі з приставкою "супер" — Чехія та Фінляндія змагатимуться у Празі, Швеція та США – в Остраві. А вже у суботу-неділю глядачі на аренах побачать по 3 матчі, а телеглядачі зможуть бачити усі шість. До денного та вечірнього слоту додасться ранковий. На груповому етапі матчі розпочинатимуться о 13.20 (коли в денному розкладі передбачено три гри), 17.20 та 21.20.

Розклад ігрового дня 10 травня

Господарі – у групі із найсильнішим

Пощастило столичним уболівальникам і щодо складу групи. Окрім збірної Чехії у Празі виступить також найтитулованіша національна команда світу – збірна Канади. А зі збірною Фінляндії господарі першості зустрінуться вже першого дня змагань. Також у групі змагатимуться команди Швейцарії, Данії, Норвегії, Австрії та Великобританії.

Натомість до Острави приїде великий, ні, величезний десант уболівальників із сусідньої Словаччини. Особливо з огляду на популярність виду спорту в регіоні. Вже сьогодні словаки зіграю зі збірною Німеччини, а в перспективі – протистояння з хокеїстами Швеції та США. Також учасниками турніру у цій групі стануть команди Латвії, Франції, Казахстану та Польщі.

Огляд фіналу ЧС-2023 Канада – Німеччина

В основному обидві групи, як і завжди, приблизно рівні по силі. Організатори світової першості розподіляють команди по групах відповідно до рейтингу IIHF (Міжнародної федерації хокею на льоду) на даний момент.

Новий рекорд Канади?

Без збірної Росії, що пропускає турнір вже третій рік поспіль, починаючи з ЧС-2022 (компанію їй складає збірна Білорусі), явним фаворитом ЧС виглядає Канада. Але прогнози збуваються далеко не завжди, нехай канадці і є чинними чемпіонами світу, а за підсумками туврніру-2023 стали найтитулованішою командою. До моменту дискваліфікації росіян дві команди мали по 27 титулів (статистика ведеться з урахуванням успіхів збірної СРСР), і якщо ЧС-2022 виграла збірна Фінляндії, то ЧС-2023 вже канадці, які завоювали рекордний 28-й титул.

Цього року конкуренцію канадцям складуть й господарі-чехи, й, особливо, шведи, які привезли дуже потужний склад і розраховують поборотися за титул на нинішньому ЧС. До речі, сильний склад привезла і збірна США.

Чи буде у збірної Канади 29-й титул? Дізнаємося вже зовсім скоро.

Найпредставніший за останні роки

Не секрет, що головною проблемою чемпіонату світу є той факт, що турнір за термінами накладається на матчі Кубка Стенлі за океаном. Якщо європейські та азіатські ліги підлаштовують свій календар під час проведення ЧС, то керівництву північноамериканської НХЛ Міжнародна федерація – не указ. І лише під кінець турніру можуть приїхати лідери своїх національних збірних, клубні команди яких у НХЛ, наприклад, вибули у чвертьфіналі. Про участь гравців чотирьох найсильніших команд сезону за океаном – півфіналістів Кубка Стенлі, мова взагалі не йдеться.

Тим не менш, нинішній чемпіонат світу в Чехії має вийти найпредставницькішим за кілька останніх років. Участь у турнірі вже підтвердили багато зірок Національної хокейної ліги. Наприклад, збірну Канади посилить головний світовий талант молодого покоління та перший номер минулого драфту НХЛ — Коннор Бедард з "Чикаго Блекхокс". Основним воротарем "кленових листів" напевно стане найоплачуваніший канадський голкіпер у нинішньому сезоні НХЛ Джордан Біннінгтон із "Сент-Луїс Блюз". Також обговорюється ймовірний приїзд на ЧС-2024 Сідні Кросбі. Легенда "Піттсбург Пінгвінз" — кумир Бедарда, тому їх потенційна зв’язка може стати однією з головних на турнірі.

У заявці збірної США з’явиться капітан "Оттави Сенаторз" Бреді Ткачук та Брок Нельсон із "Нью-Йорк Айлендерс". У минулому регулярному чемпіонаті НХЛ форварди набрали 74 (37+37) та 69 (34+35) очок відповідно.

Цілий розсип зірок до Чехії привезла збірна Швеції. До заявки скандинавів уже входять 18 представників НХЛ, що нечасто зустрічається у європейських команд. Найкраща лінія оборони на турнірі, ймовірно, буде саме у шведів. У грі буде задіяний один із п’яти найдорожчих хокеїстів світу Ерік Карлссон з "Пінгвінз", а також Расмус Далін з "Баффало Сейбрз", Віктор Хедман з "Тампа-Бей Лайтнінг" та Юнас Бродін з "Міннесоти Уайлд".

В атаці збірної Швеції виділяється Адріан Кемпе ("Лос-Анджелес Кінгз", який провів свій найкращий сезон у НХЛ і набрав 75 (28+47) у 77 матчах. Крім того, варто відзначити дует з "Уайлд" в особі Йоеля Ерікссона Ека та Маркуса Юханнсона, а також Андре Бураковскі із "Сіетл Кракен".

А ось до заявки збірної Фінляндії увійшли лише четверо представників НХЛ. Серед них дворазовий володар Кубка Стенлі захисник Оллі Мяяття ("Детройт Ред Уінгз") та форвард "Сан-Хосе Шаркс" Мікаель Гранлунд.

Нарешті, тренерський штаб збірної Чехії напевно пов’язує основні надії з голкіпером Петром Мразеком ("Блекхокс"), захисником Радко Гудасом ("Анахайм Дакс"), форвардами Домініком Кубаліком ("Сенаторз") та Ондржеєм Палатом ("Нью-Джерсі").

Букмекери ставлять на Канаду

Аналітики букмекерських контор вважають фаворитом цьогорічного турніру збірну Канади. За даними Favbet коефіцієнт на перемогу "Кленових листів" становить 3,8. Великі шанси і у збірних США та Швеції (4.00 до 1). А ось збірна Чехії, на думку аналітитків, має дуже примарні шанси на перемогу, йдучи на 5-му місці (9:00) і поступаючись навіть команді Фінляндії (7,60).

Аутсайдерами турніру вважаються команди Польщі, Великобританії, Австрії та Казахстану – по 500 до 1. До аутсайдерів в українських уболівальників буде не менший інтерес, ніж до фаворитів. Адже з двома командами, які понизяться у класі (перейдуть у Дивізіон 1А), команда Христича має зустрітися вже через рік, на ЧС-2025.

Де дивитись?

В Україні матчі чемпіонату світу з хокею покаже телеканал "Суспільне Спорт". Канал доступний у пакетах кабельних операторів, медіа-сервісів та національної цифрової телемережі Т2.

Вже сьогодні на каналі будуть показані матчі Швейцарія – Норвегія (трансляція розпочнеться о 17.10) та Швеція – США (21.10).