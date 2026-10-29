Бескрайний зеленый луг: появились свежие кадры места, где находилось Каховское водохранилище (видео)

Россияне нанесли непоправимый ущерб экологии Украины

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Территория, где раньше было уничтоженное россиянами Каховское водохранилище, кардинально изменилась. Сейчас там растет бескрайний зеленый луг, простирающийся до самого горизонта.

Об этом рассказала пользовательница под ником juliya_bobyr в социальной сети Threads. По ее словам, на том месте теперь густой лес.

Женщина объяснила, что воспользовалась режимом прекращения огня в рамках гуманитарной миссии в Олешках и выехала на дамбу ГЭС. Она показала, как выглядит эта местность сейчас.

"Воспользовалась тишиной. Каховское водохранилище", — написала она.

Что пишут в комментариях?

Пользователи с грустью комментируют пост женщины. Многие отмечают смелость женщины и с болью вспоминают, как выглядела эта местность до теракта россиян.

"Каховский лес теперь";

"Да…. Засеянный fpv-хами";

"Знакомые места, дамба)";

"Да, та же дамба";

"Вот вы отважная!!!";

"Ну вы смелая";

"Поросло все, природа берет свое";

"Да, Каховский лес, забросанный фпв", — пишут в комментариях .

Когда произошел подрыв Каховской ГЭС?

Напомним, что в ночь на 6 июня 2023 года российские войска взорвали Каховскую гидроэлектростанцию в Херсонской области. Это был заранее спланированный и просчитанный террористический акт. После подрыва 11 из 28 пролетов плотины были разрушены. Произошло загрязнение воды — в реку попало более 150 тонн технического масла из машинных залов. Каховская ГЭС больше не подлежит восстановлению.

Затопило Херсон Фото: Ян Доброносов

Затопленные дома Высота уровня воды Людей эвакуировали лодками

Удар водной стихии пришелся в первую очередь на оккупированную часть Херсонщины, поэтому точное количество погибших установить невозможно. По официальным данным, погибли по меньшей мере 34 человека, еще 28 получили ранения. Без вести пропавшими считаются 39 человек. Пострадали не менее 180 населенных пунктов. Эвакуировали почти 4 тысячи человек. А оккупанты открывали огонь по гражданским во время эвакуации.

Разрушенные жизни /Ян Доброносов, "Телеграф" Люди эвакуировались вместе с домашними животными Первые этажи домов были затоплены несколько дней

Каховское водохранилище, разрушенное в результате подрыва, обеспечивало стабильную работу крупнейшей в Европе атомной станции — Запорожской. Из-за подрыва ГЭС часть населенных пунктов юга потеряла доступ к питьевой воде.

Каховское водохранилище превратилось в плавни

Каховское водохранилище до и после

Ущерб сложно оценить — по выводам OSINT-исследователей из InformNapalm, масштабы этого теракта сравнимы с последствиями использования тактического ядерного оружия мощностью 5–10 килотонн.

Как и при ядерном ударе, подрыв привел к:

Эвакуации и уничтожение критической инфраструктуры.

Загрязнению Черного моря.

Прекращению водоснабжения и логистических связей.

Массовому отравлению окружающей среды.

В том числе погибли 11,4 тонны рыбы. Более двух тысяч животных и растений потеряли среду обитания. Затоплены – сотни квадратных километров территории.

Последствия подрыва Каховской ГЭС

Ранее "Телеграф" рассказывал, что после подрыва Каховской ГЭС Украина потеряла уникальные экосистемы, которые уже никогда не восстановятся.