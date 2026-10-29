Могут ли "Шахеды" разрушить мосты Киева: что способно защитить переправы

РФ модернизирует дроны для этого

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Сетки на киевских мостах не защищают от ударов, а российские дроны со специальной кумулятивной боевой частью могут угрожать вантам, на которых держатся конструкции. При этом у переправ есть запас прочности.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов. По его словам, нужно сделать так, чтобы вражеские БПЛА вообще не могли долететь до мостов.

Насколько эффективны сетки на мостах столицы?

"К сожалению, мы все понимаем, что это неэффективно. Лучше что-то делать, чем ничего не делать, но если мы говорим о последних ударах баллистикой по мостам, то никакие сетки помочь не могут. Если посмотреть, как сделаны эти сетки, я вообще не понимаю их назначения, потому что они установлены очень ограниченно", – сказал Бескрестнов.

"Возможно, мы с вами чего-то не понимаем, потому что во всем должен быть какой-то смысл. Возле этих сеток стояли наши турели и мобильные огневые группы. Возможно, сетки были нужны, чтобы какой-нибудь "Шахед" не попал в турель, и это лучше, чем ничего. Но когда все убрали, а остались только сетки, это выглядит очень странно", – отметил советник президента.

Лучший способ защиты – мобильные огневые группы?

"Лучшая защита – это экипажи со "Стингерами". Но это очень дорого, и в городе это делать опасно, к сожалению. Лучший способ защиты – сделать так, чтобы "Шахед" вообще до мостов не долетал. Если сбить его возле моста, горящий "Шахед" может попасть в жилой дом или сдетонировать, это опасно", – объяснил Бескрестнов.

"Но у нас нет альтернативы. Мы сейчас ставим турели, понимаем, что такая турель работает на дистанции примерно 1–1,5 км, не дальше. Будем надеяться, что турель будет сбивать "Шахед", когда он атакует мост. А в последнее время они пытались атаковать не мост, а машину "Гепард", которая его защищала", – рассказал советник президента.

Можно ли разрушить Северный мост "Шахедами"?

"Действительно, считалось, что это невозможно, что у всех мостов есть запас прочности против разрушения. Но Россия создала специальную кумулятивную боевую часть, которая перерезает ванты мостов. И они уже пытались это делать. Они показали, как этой специальной боевой частью атаковали электрическую опору", – сказал Бескрестнов.

"Поэтому они могут атаковать сами ванты. Я знаю, что специалисты проводили оценку и запас прочности есть. Но если они будут атаковать эти ванты, могут разрушить мост. Если мы говорим о мостах, которые держатся на вантовой системе, это их слабое место", – пояснил он.

"Разрушить обычный мост – проблема. Все помнят Антоновский мост в Херсоне: сколько его атаковали, чем только не атаковали, КАБами – и он очень долго держался, потому что у моста есть запас прочности", – добавил эксперт.

Сергей "Флеш" Бескрестнов/Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Как сообщал "Телеграф", Бескрестнов отмечал, что Киев готовится к тяжелой зиме, а новые российские атаки могут затруднить восстановление поврежденной инфраструктуры. По его оценке, РФ хочет "сломать" население столицы, чтобы спровоцировать беспорядки и хаос.