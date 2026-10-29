"Туалеты копать не будем": в Киевсовете рассказали, насколько столица готова к зиме

План устойчивости Киева еще не завершен

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Киев подготовился к отопительному сезону лучше, чем в прошлом году, однако завершить все работы по плану устойчивости города пока не удалось. На ситуацию влияют усиление российских обстрелов, повреждения критической инфраструктуры и зависимость столицы от общенациональной энергосистемы.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал депутат Киевского городского совета от фракции "Европейская солидарность", секретарь комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Тарас Криворучко. Он объяснил, насколько Киев готов к возможным перебоям с теплом и водой, угрожают ли столице длительные отключения электроэнергии и когда можно будет оценить выполнение плана устойчивости.

Насколько Киев готов к зиме

– Если посмотреть на хронологию событий и на то, что происходит сейчас, а также на информацию, которая уже есть в СМИ, то можно увидеть, что существует комплексный план устойчивости города Киева. Известно, на какую сумму его приняли, когда утвердили и что делают в соответствии с этим планом.

Поэтому нельзя сказать, что город Киев не готов. Город готов и к этой зиме, на самом деле он подготовлен лучше, чем в прошлом году.

Очевидно, что обстрелы значительно усилились – в разы. Также, по-моему, всем понятно, что ни один объект не может быть полностью защищен от прямого попадания. Из этого и делаем выводы.

Сделал ли город все на 100% для выполнения плана устойчивости? Нет, работы продолжаются. Их должны завершить до конца года, а некоторые – даже в течение зимы, поскольку есть определенные технологические, конструктивные и другие моменты.

Понятно, что если бы не критические повреждения, которые уже получили объекты критической инфраструктуры Киева, ситуация была бы другой. Очевидно, что враг на этом не остановится. Мы можем гипотетически предполагать разные варианты развития событий и готовимся к ним.

Возможны ли перебои с водоснабжением

В системах теплоснабжения, водоснабжения и, что, на мой взгляд, важнее всего, водоотведения и канализации уже довольно много сделано. Не в полной мере, но нам хотелось бы, чтобы работы выполнялись быстрее. У нас есть определенная информация о том, что происходит на каждом объекте и на каком этапе находятся работы. Я не могу раскрыть это публично.

Но копать туалеты, как призывали некоторые главы районных администраций города Киева, мы точно не будем. Не только потому, что это само по себе абсурдно, но и потому, что в этом не будет необходимости. Мы в этом уверены.

Думаю, с водоснабжением все будет более-менее в порядке. Вопрос в другом: для водоснабжения такого огромного города, как Киев, необходимо, чтобы было достаточно электропитания.

Есть резервные мощности, есть когенерационные установки, которые уже установлены или еще устанавливаются. Рассчитываем, что все получится.

Но могут возникнуть ситуации, когда в результате определенных действий врага водоснабжение на какое-то время прекратят до завершения аварийных работ. Однако я не думаю, что это продлится долго.

– В СМИ много писали об отсутствии резервного питания у водоканалов и поэтому видят в этом серьезную проблему. Вы согласны?

Здесь действительно есть проблема, поскольку мощность насосных станций очень велика. Соответственно, они потребляют много электроэнергии. Это оборудование преимущественно еще советских времен. То есть оно не является энергоэффективным по современным нормам. Было бы лучше, если бы установки потребляли значительно меньше электроэнергии, но имеем то, что имеем.

Тарас Криворучко

Насколько защищена энергетика столицы

– А что с энергетикой? Насколько Киев защищен от российских ударов, учитывая, что работы по обустройству защиты еще продолжаются?

– Защиту в Киеве строят. На объектах теплоэнерго и водоканала ее фактически уже создали. Что касается энергетики, то Киев производит очень мало электроэнергии.

Поэтому мы зависим от общенационального энергорынка, от компании "Укренерго". Соответственно, в самом Киеве электроэнергия поступает через существующие сети, которые находятся в хозяйственном ведении города.

– Стоит ли ожидать длительных отключений электроэнергии?

– Возможно все. Опять же, это зависит от интенсивности обстрелов врага и от того, какие объекты он будет поражать. Этот вопрос касается не только города Киева, но и поставок и распределения электроэнергии. Речь также идет о трансформаторных подстанциях, расположенных на территории Киевской области. Мы от них зависим.

На сколько процентов выполнен план устойчивости Киева

– На сколько процентов выполнен план устойчивости Киева? Удалось ли решить проблемы с финансированием, которые возникали ранее, проводит ли казначейство выплаты и продолжаются ли работы по плану?

Что касается материалов, то за это время фактически все необходимое для Киева уже заказали и привезли. Что касается строительно-монтажных работ и других мероприятий, то сейчас мне сложно сказать, на сколько процентов или на какую сумму выполнен план устойчивости. Ответить на этот вопрос я смогу примерно через две недели.

Сейчас работает временная контрольная комиссия, которая занимается вопросами подготовки города Киева и расходования бюджетных средств на выполнение плана устойчивости. Я также вхожу в эту комиссию. Сейчас мы разбираемся с каждым предприятием – основным исполнителем плана устойчивости. Разумеется, проверяем также каждую районную администрацию. Этот процесс продолжается. Поэтому я не хотел бы сейчас называть конкретные проценты или суммы.