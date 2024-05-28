Остальным можно не ехать: в России удивили заявлением о поездке на Олимпиаду в Париж

Соревнования запланированы на ближайшее лето

В России продолжаются дебаты на тему того, стоит ли ехать местным спортсменам на Олимпиаду в Париж летом 2024 года. На этот раз тут выразили довольно странную позицию..

Как заявил глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов, во Францию нужно ехать лишь тем спортсменам, которые имеют шансы на медаль. Его слова приводят росСМИ.

При этом Мамедов не задумался о том, как заранее можно определить спортсмена, который гарантировано выиграет медали.

"Когда президент Франции открыто заявляет, что Россия – наш враг, когда мэр Парижа говорит, что не ждет даже нейтральных российских атлетов, то о чем тут говорить? Как раньше [в США] были таблички с надписью: "Вход только белым, не**ам и собакам вход запрещен". Такое в истории уже было, сейчас то же самое: на церемонию открытия идти запрещают, накладывают массу других ограничений.

Моя точка зрения заключается в том, что если спортсмен действительно хочет поехать на Олимпийские игры, потому что, быть может, они в его жизни будут единственными, то надо ехать только с шансами на медаль.

Я не могу понять тех, кто едет туда вообще без шансов. Зачем туда стремиться в таких нечеловеческих для нас условиях? Просто съездить и поболтаться в районе олимпийской деревни, не увидев толком Париж? Зачем?" – сказал он.

К слову, слова спортивного чиновника не разделили даже российские болельщики.

Как известно, россиян допустили до Олимпиады, но выступить там им можно лишь в нейтральном статусе – без флага, гимна и другой национальной символики.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в России "заставляют" своих спортсменов ехать на Олимпиаду-2024.