Решті можна не їхати: у Росії здивували заявою про поїздку на Олімпіаду в Парижі

Змагання заплановані на найближче літо

У Росії продовжуються дебати на тему того, чи варто їхати місцевим спортсменам на Олімпіаду до Парижа влітку 2024 року. На цей раз тут висловили досить дивну позицію.

Як заявив глава Федерації фехтування Росії Ільгар Мамедов, до Франції треба їхати лише тим спортсменам, які мають шанси на медаль. Його слова наводять росЗМІ.

При цьому Мамедов не задумався, як заздалегідь можна визначити спортсмена, який гарантовано виграє медалі.

"Коли президент Франції відкрито заявляє, що Росія — наш ворог, коли мер Парижа каже, що не чекає навіть нейтральних російських атлетів, то про що тут говорити? Як раніше [у США] були таблички з написом: "Вхід тільки білим, не**ам і собакам вхід заборонено". Таке в історії вже було, зараз те саме: на церемонію відкриття йти забороняють, накладають масу інших обмежень.

Моя точка зору полягає в тому, що якщо спортсмен справді хоче поїхати на Олімпійські ігри, бо, можливо, вони в його житті будуть єдиними, то треба їхати тільки з шансами на медаль.

Я не можу зрозуміти тих, хто туди їде взагалі без шансів. Навіщо туди прагнути в таких нелюдських для нас умовах? Просто з’їздити і погуляти в районі олімпійського селища, не побачивши навіть Париж? Навіщо?" – сказав він.

До слова, слова спортивного чиновника не поділили навіть російські вболівальники.

Як відомо, росіян допустили до Олімпіади, але виступити там їм можна лише у нейтральному статусі – без прапора, гімну та іншої національної символіки.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в Росії "примушують" своїх спортсменів їхати на Олімпіаду-2024.