"Американка": в РФ заклеймили российскую чемпионку, которая хочет попасть на Олимпиаду

Спортсменка хочет выступать на Играх в нейтральном статусе, из-за чего ее критикуют на родине

Глава Федерации лыжных гонок России, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе заявила, что россиянам не стоит ехать на Олимпиаду-2024 в Париже. Международный олимпийский комитет (МОК) допустил спортсменов из РФ на Игры в нейтральном статусе (без флага и гимна) и рядом ограничений.

Соответствующий комментарий Вяльбе приводит RT. Елена считает, что россияне не будут болеть за таких спортсменов. При этом функционер назвала шестикратную чемпионку мира по плаванию, трехкратную медалистку Олимпийских игр Юлию Ефимову "американкой" только за желание поехать на Игры в любом статусе.

"По отношению к тем, кто поедет на Игры в Париж, у подавляющего количества наших жителей будет негативное отношение.

Та же Ефимова для нас американка. Я не хочу ее как-то осуждать, это ее жизнь, она сама выбрала этот путь, достигла своих определенных результатов", — сказала Вяльбе.

Напомним, президент РФ Владимир Путин не отдал команду об отправке российской делегации на Олимпиаду в Париже, переложив ответственность на Федерации и самих спортсменов. В России многие не хотят видеть своих атлетов под белым флагом.