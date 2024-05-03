"Усы надежды": Песков заговорил о дискриминации россиян

В РФ до сих пор не определились, отправлять свою делегацию на Олимпиаду или нет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о дискриминации россиян на Олимпиаде-2024 в Париже. Накануне глава Кремля Владимир Путин переложил ответственность за отправку российских спортсменов на Игры на Федерации и самих атлетов.

Соответствующий комментарий Пескова приводит Р-Спорт. Дмитрий назвал дискриминацию россиян на Играх-2024 очевидным, правда, почему Международный олимпийский комитет (МОК) наложил санкции на Россию чиновник умолчал.

"Да, вопрос дискриминации людей с паспортом РФ на Олимпиаде в Париже очевиден. Он очевиден, здесь даже нечего говорить", – сказал Песков.

В сети высмеяли слова Пескова. Пользователи шутят, что Россию спасут "усы надежды", намекая на внешний вид пресс-секретаря Путина.

Напомним, МОК из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину разрешил россиянам участвовать в Олимпиаде только в нейтральном статусе и с другими ограничениями. В России считают это "дискриминацией", поэтому решили провести серию международных соревнований сами. Однако МОК предостерег спортсменов, которые отправятся на "Игры Путина".