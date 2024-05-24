Украинский спортсмен лишился Олимпиады из-за ставок

Украинский спортсмен получил наказание за ставки

Лучший бадминтонист сборной Украины Даниил Боснюк пропустит ближайшие старты, включая Олимпийские игры в Париже. К слову, Украина официально отправит делегацию на Игры-2024.

Боснюк получил временное отстранение от игр под эгидой Всемирной федерации бадминтона (BWF) из-за проблем со ставками. Об этом сообщает "Суспільне".

По словам самого спортсмена, он нарушил правила, связанные со ставками, в 2022 году. Срок бана составляет 1,5 года. По информации издания TV 2 Sport, сначала украинец отрицал все обвинения, однако после расследования BWF он признался, что делал ставки на матчи, но не знал о существовании запрета.

Примечательно, что Даниил прошел отбор на Олимпиаду благодаря высокому рейтингу (33-е место), однако из-за скандала он потерял место на играх. Единственной бадминтонисткой, которая представит Украину в Париже, станет Полина Бугрова.

Напомним, во время Европейской олимпийской квалификации по гребле на байдарках и каноэ, проходившей в венгерском Сегеде, возникла скандальная ситуация с украинской спортсменкой.

Ранее сообщалось, что Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины опубликовал рекомендации для украинских атлетов на Олимпиаду-2024. Рекомендации связаны с возможными контактами с российскими и белорусскими спортсменами в Париже.