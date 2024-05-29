Отказалась от России: олимпийская чемпионка отодрала наклейку с надписью сборной с подаренного автомобиля

Спортсменке подарили BMW еще за победу на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро.

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун отодрала наклейку с надписью "сборная России" с автомобиля, подаренного за победу на Играх-2016 в Рио де Жанейро. Автомобили BMW с именными номерами, подарили победителям и призерам Игр по окончании той Олимпиады.

Об этом Мамун сообщила в интервью YouTube-блогеру Вите Кравченко. Спортсменка сообщила, что собирается "двигаться дальше".

"Я на самом деле отодрала только в прошлом году, — рассказала Мамун. — Надпись "сборная России" шла на весь капот. Я отодрала, потому что я поняла, что надо двигаться дальше".

Мамун также является семикратной чемпионкой мира по художественной гимнастике (2013, 2014, 2015), четырехкратной чемпионкой Европы (2013, 2015), многократной победительницей Гран-при, этапов Кубка мира и других соревнований.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в России удивили заявлением о поездке на Олимпиаду в Париж. Также сообщалось, что украинский спортсмен лишился Олимпиады из-за ставок.