Відмовилася від Росії: олімпійська чемпіонка віддерла наклейку з написом збірної з подарованого автомобіля

Спортсменці подарували BMW ще за перемогу на Іграх-2016 у Ріо-де-Жанейро

Олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики Маргарита Мамун віддерла наклейку з написом "збірна Росії" з автомобіля, подарованого за перемогу на Іграх-2016 у Ріо де Жанейро. Автомобілі BMW з іменними номерами подарували переможцям та призерам Ігор після закінчення тієї Олімпіади.

Про це Мамун повідомила в інтерв’ю YouTube-блогеру Віті Кравченко. Спортсменка повідомила, що збирається "рухатися далі".

"Я насправді віддерла лише торік, — розповіла Мамун. — Напис "збірна Росії" йшов на весь капот. Я віддерла, бо я зрозуміла, що треба рухатися далі".

Мамун також є семиразовою чемпіонкою світу з художньої гімнастики (2013, 2014, 2015), чотириразовою чемпіонкою Європи (2013, 2015), багаторазовою переможницею Гран-прі, етапів Кубка світу та інших змагань.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Росії здивували заявою про поїздку на Олімпіаду до Парижа. Також повідомлялося, що український спортсмен втратив Олімпіаду через ставки.