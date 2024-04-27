"Россию хотят уничтожить": в РФ переполох из-за новых правил в гимнастике

В РФ истерят на ровном месте

Главный тренер сборной России и президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила, что Международная федерация гимнастики (FIG) хочет уничтожить все, что связано с РФ. Накануне Винер назвала гимн нейтральных атлетов России на Олимпиаде-2024 "похоронным маршем".

Соответствующий комментарий Винер приводит "Матч ТВ". Накануне FIG удалила из правил именные элементы некоторых российских граций: элементы Зарины Гизиковой (два баланса и одно вращение), баланс Ольги Капрановой и вращение Дарьи Трубниковой. В списке остались элементы, которые назвали в честь Амины Зариповой, Ляйсан Утяшевой, Евгении Канаевой, Алины Кабаевой и Лалы Крамаренко.

"Это обосновано тем, что все упрощается. Это были красивые элементы, которые в свое время ввел бывший президент технического комитета Эгле Абруцини. А сейчас все упрощается, становится проще и проще.

Все, что было связано с Россией стараются уничтожить. Так же, как и во всех других областях, так и в гимнастике. Ничему удивляться не надо. К сожалению, это "нормально" для нынешнего времени", — сказала Винер.

Напомним, многократные чемпионки мира по художественной гимнастике, сестры Дина и Арина Аверины завершили спортивную карьеру, Винер объявила, что спортсменки готовы к "государственной работе". К слову, Ирина является одним из вдохновителей проведения альтернативной Олимпиады в РФ.