З України масово тікають молоді шахісти

Після початку великої війни Україна втратила десятки талановитих гросмейстерів

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 110 українських шахістів змінили паспорт. Деякі навіть отримали громадянство РФ.

Про це повідомляє Tribuna.com. Видання сформувало та дослідило перелік таких шахістів із публічного списку переходів спортсменів між федераціями ФІДЕ (Міжнародна шахова федерація).

За інформацією джерела, 66 українських шахістів, які змінили спортивне громадянство, досягли або не досягли 18-річного віку, ще 18 — молодших за 23 роки. Таким чином, із країни втекли перспективні молоді гросмейстери, зокрема Кирило Шевченко. Кирило (рейтинг 2677) вирішив продовжити свій спортивний шлях у Румунії, зараз він посідає 57-е місце у рейтингу ФІДЕ.

Також змінили спортивне громадянство Семен Мітусов (Норвегія, 2477), Пен Лі Мін (Швейцарія, 2544), Віталій Сівук (Швеція, 2551), Платон Гальперін (Швеція, 2547). Примітно, що 14-річний Тихон Черняєв 2022 року почав виступати за Німеччину, але за рік повернувся до гри за Україну.

Раніше повідомлялося, що російський гросмейстер Володимир Федосєєв публічно відмовився виступати за збірну Росії й перейшов до команди Словенії. Крім того, російський шахіст Кирило Алексєєнко змінив спортивне громадянство на австрійське.