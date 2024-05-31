Прячет жену от публики и носит звание "секс-символ" сборной Украины: Георгий Бущан отмечает юбилей (фото)
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Вратарю исполнилось 30 лет
31 мая голкипер сборной Украины и киевского "Динамо" Георгий Бущан, который ранее вышел с национальной командой на Евро-2024, отмечает юбилей. Стражу ворот столичной команды исполнилось 30 лет.
Футболист сейчас находится в Германии, где вместе с национальной командой готовится к Евро-2024. С "Динамо" же в сезоне 2023/24 он завоевал серебряные медали чемпионата украинской Премьер-лиги.
Два года назад Георгий во второй раз женился. Его избранницей стала девушка по имени Виктория, с которой он состоял в отношениях несколько лет. Известно, что она училась на журналиста, но не более того. Георгий так говорит о своей супруге в одном из интервью: "Она не публичный человек, поэтому ей это не нужно. Это уже не модно, как говорят. Так что ее и не будет слышно. Ей лучше, когда я играю и все".
Тем не менее, фото счастливой пары и избранницы футболиста периодически попадают в прессу.
Также у игрока есть дочь Юлия от первого брака. Впервые Георгий женился на 19 лет. Бывшая жена спортсмена – артистка балета, прима-балерина Кристина Шишпор.
Игрок считается секс-символом сборной Украины. Сам он это прокомментировал так: "Не знаю, кто это придумал. Мне никто не вручал этот титул, я его не видел. Статуэтки не было. Конечно, мне это льстит, но зацикливаться на этом не хочу".
А на вопрос, предлагали ли сфотографироваться на обложку журнала, отвечает: "Нет. Один раз мне предложили рекламировать машины из Америки".
Бущан вместе с "Динамо" выигрывал титул чемпиона Украины сезона 2020/21 (в том же сезоне был признан Лучшим вратарем УПЛ). Также игрок является 2-кратным обладателем Кубка Украины и 3-кратным — Суперкубка.