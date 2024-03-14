Сборная Украины на пути в Боснию: в боевом настроении и фирменном вагоне

Главная команда страны сыграет матч полуфинала плей-офф отбора Евро уже 21 марта

Сегодня, 14 марта, национальная сборная Украины по футболу начинает сбор перед, пожалуй, главными играми года на данный момент. В Марбелье (Испания) сильнейшие украинские футболисты будут готовиться к полуфинальной игре плей-офф Евро-2024 против команды Боснии и Герцеговины (21 марта) и, в случае победы, финального матча, в котором соперником украинцев будет победитель игры Израиль- Исландия. Финал плей-офф отбора Евро состоится 26 марта.

Накануне часть игроков из украинских клубов национальной команды вместе с тренерским штабом выехали вечерним поездом из Киева в польский Перемышль. А уже сегодня утром продолжили путешествие в Испанию самолетом. А перед отъездом главный тренер команды Сергей Ребров в компании президента УАФ Андрея Шевченко дал пресс-конференцию прямо на железнодорожном вокзале Киева. Настроение у команды рабочее, все рвутся в бой и готовы сражаться за путевку на Евро.

Укрзалізниця вместе с командой

К пресс-конференции команды в таком необычном месте как железнодорожный вокзал заранее подготовились и в Укрзалізниці, и в сборной. Игроки и тренеры национальной команды пообщались с юными футболистами киевского "Локомотива", рассказав им увлекательные истории, подарив подарки и раздав автографы.

Вагон сборной

А Укрзалізниця, в свою очередь, подготовила специальный вагон с номером 6 в поезде Киев — Перемышль для главной команды страны. Он так и назывался, "Вагон сборной", где номер вагона 6 был изображен на фоне футбольных ворот, а внутри вагона, в самом начале, на двери туалета,0 висела другая табличка с футбольными воротами и надписью "Не промажь этот 11-метровый!".

Надпись в вагоне "Не промажь 11-метровый!"

Разумеется, в момент подготовки любая приятная мелочь и внимание публики положительно действует на игроков. А тем более в тот момент, когда они покидают дом, в котором продолжается война…

В сборную – с хорошим настроением

Напомним, что на этой неделе в интересах сборной матчи 21-го тура Премьер-лиги были разбиты на две части. Лидеры чемпионата "Динамо", "Шахтер" и "Днепр-1", а также луганская "Заря", участник третьего по значимости еврокубка Лиги конференций в сезоне 2023/24, проводили свои матчи во вторник, 12 марта. В то время как остальные команды, середняки-аутсайдеры, чьих представителей в национальной сборной нет, сыграют уже в пятницу-воскресенье, 15-17 марта.

И в сборную игроки "Динамо" и "Шахтера" прибыли с хорошим настроением. Оба гранда свои матчи уверенно выиграли, с одинаковым счетом 2:0, решили локальную задачу в УПЛ ("Шахтер" фактический лидер турнирной таблицы, а у "Динамо" 2-е место по потерянным очкам) и теперь переключились на задачи национальной команды. И только "Днепр-1" поделил очки с черкасским ЛНЗ — 1:1. Впрочем, Артем Довбик уже живет клубными проблемами испанской "Жироны", а Александр Пихаленок и находящийся в резервном списке Алексей Гуцуляк вряд ли смогут повлиять на общее настроение команды. К тому же, они явно не главные претенденты на выход на поле в основном составе.

Кроме двух представителей "Днепр-1", в состав команды, отправившейся в Марбелью, также входит Богдан Михайличенко из житомирского "Полесья". Все остальные игроки национальной команды представляют либо "Динамо", либо "Шахтер", либо зарубежные клубы. При этом, стоит отметить, что в команде 14 игроков украинский клубов против 12 легионеров. А учитывая успешные выступления Лунина в "Реале", общий вклад Цыганкова и Довбика в успех "Жироны", и Забарного в "Борнмуте", который накануне забил первый гол в чемпионате английской Премьер-лиги, вызывают наших игроков явно не за "красивые глаза". Украинские легионеры занимают все более видное и яркое место в ведущих европейских лигах.

"Будем рады, если Виктор нам поможет"

Накануне отъезда главный тренер, конечно, не мог обойти вниманием, кадровые проблемы: "Мы не собирались почти четыре месяца. Для ребят очень важно встретиться и снова увидеть друг друга. Что касается травмы Виктора Цыганкова, то в нашем лагере 28 футболистов, так что в любом случае мы планируем серьезно готовиться. Но, конечно, будем рады, если Виктор нам поможет. Я благодарен президенту УАФ, который пришел сюда поддержать наших ребят. Также я благодарен всем, кто будет за нас болеть, ведь это очень важные матчи. Я уверен в наших силах, уверен в наших ребятах, мы сделаем все, чтобы выполнить поставленную перед нами задачу".

Сергей Ребров

Кстати, сам Андрей Шевченко также напутствовал команду в среду на вокзале: "Хочу поприветствовать нашу сборную и пожелать ей хорошо подготовиться к очень важным матчам. Желаю нашим игрокам вдохновения и сил! А они должны выполнить ответственную задачу: выйти на европейское первенство. Хочу также поздравить юношескую сборную U-17, вышедшую на Евро-2024, которое состоится на Кипре".

Напомним, что еще несколько недель назад Андрей Шевченко поставил перед командами U-17, U-19 и национальной сборной четкие задачи – выйти в финальную часть чемпионата Европы. И команда 17-летних уже со своей задачей справилась, выиграв последний отборочный этап – элит-раунд, чемпионата Европы в своей возрастной категории, который пройдет летом 2024-го года. А команда 19-летних в 20-х числах мая будет участвовать в таком же турнире, элит-раунде, где одним из соперников будет… команда Боснии и Герцеговины. Перед командой и ее новичком, впервые вызванном в сборную Украины Кристианом Шевченко, сыном легендарного украинского футболиста, а ныне президента УАФ, стоит та же задача – выиграть турнир и завоевать путевку на Евро.

Игроки сборной

Таким образом, пути сборных Украины и Боснии и Герцеговины пересекутся в ближайшие дни дважды. И в обоих случаях это будут очень важные матчи. Если юноши еще получат шанс поправить ситуацию в других играх группового турнира, то гипотетическая неудача национальной команды лишит Украину путевки на Евро-2024.

"Понимаем всю важность поединка с Боснией и Герцеговиной"

Впрочем, об этом игроки команды уж точно не думают. Участие в пресс-конференции на вокзале. Перед отъездом в Перемышль, кроме тренера и президента УАФ также приняли вратарь Георгий Бущан и полузащитник Владимир Бражко, впервые вызванный в главную команду страны.

В частности, Георгий Бущан отметил: "Каждый раз, когда я приезжаю на сбор национальной команды, то испытываю очень хорошие эмоции. Я рад видеть всех ребят. Мы понимаем всю важность поединка с Боснией и Герцеговиной и хотим на собрании хорошо подготовиться. Все мы предпочитаем претворить нашу мечту в жизнь и выйти на чемпионат Европы".

А дебютант сборной Владимир Бражко добавил: "Счастлив, что меня вызвали в главную команду страны. Мне очень хочется в ней закрепиться. Также я хочу призвать наших болельщиков поддерживать нас. Мы очень хотим выйти на Евро и порадовать всю страну".

Полуфинал – ровно через неделю

Напомним, что полуфинальный матч плей-офф квалификации Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина состоится ровно через неделю, в четверг, 21 марта, в боснийском городе Зеница и начнется в 21:45 по Киеву. Также известно, что 26 марта сборная Украины в любом случае проведет матч – или с победителем второго полуфинала, официальный, или с проигравшим – товарищеский.

Также постепенно проясняются планы команды на июнь, следующее "международное окно" для матчей национальных сборных. Так, игра между сборными Польши и Украины состоится 7 июня. О месте и времени проведения игры будет сообщено отдельно. А 11 июня сборная Украины сыграет с Молдовой в Кишиневе.

Всего же в июне наша национальная команда сыграет три контрольных матча. О дате проведения еще одного поединка и соперника в нем будет сообщено сразу после подписания соответствующего контракта, заявляют в УАФ.

В этой связи сразу вспоминаются даты проведения Евро-2024 в Германии — с 14 июня по 14 июля. И очень хочется, чтобы предстоящие в июне товарищеские матчи стали подготовительными к главному турниру года, Евро…