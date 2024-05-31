Ховає дружину від публіки та носить звання "секс-символ" збірної України: Георгій Бущан відзначає ювілей (фото)

Воротарю виповнилося 30 років

31 травня голкіпер збірної України та київського "Динамо" Георгій Бущан, який раніше вийшов із національною командою на Євро-2024, відзначає ювілей. Стражу воріт столичної команди виповнилося 30 років.

Футболіст зараз перебуває у Німеччині, де разом із національною командою готується до Євро-2024. З "Динамо" ж у сезоні 2023/24 він здобув срібні медалі чемпіонату української Прем’єр-ліги.

Два роки тому Георгій вдруге одружився. Його обраницею стала дівчина на ім’я Вікторія, з якою він перебував у стосунках кілька років. Відомо, що вона навчалася на журналіста, але не більше. Георгій так говорить про свою дружину в одному з інтерв’ю: "Вона не публічна людина, тому їй це не потрібно. Це вже не модно, як то кажуть. Так що її і не буде чути. Їй краще, коли я граю і все".

Тим не менш, фото щасливої пари та обраниці футболіста періодично потрапляють до преси.

Також гравець має доньку Юлію від першого шлюбу. Вперше Георгій одружився у 19 років. Колишня дружина спортсмена – артистка балету, прима-балерина Крістіна Шішпор.

Гравець вважається секс-символом збірної України. Сам він це прокоментував так: "Не знаю, хто це вигадав. Мені ніхто не вручав цей титул, я його не бачив. Статуетки не було. Звичайно, мені це лестить, але зациклюватися на цьому не хочу".

А на запитання, чи пропонували сфотографуватися на обкладинку журналу, відповідає: "Ні. Одного разу мені запропонували рекламувати машини з Америки".

Бущан разом із "Динамо" вигравав титул чемпіона України сезону 2020/21 (в тому ж сезоні був визнаний Кращим воротарем УПЛ). Також гравець є 2-разовим володарем Кубка України та 3-разовим – Суперкубка.