ЧМ-2024 по хоккею: расписание, трансляции и результаты матчей (видео)
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Турнир пройдет без России и Беларуси
В пятницу, 10 мая, в Чехии стартует 87-й чемпионат мира по хоккею с шайбой. К слову, на прошлом ЧМ победу отпраздновала Канада.
"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание и результаты матчей ЧМ-2024 по хоккею. Часть игр в прямом эфире будет доступно на YouTube-канале IIHF Worlds 2024, другие будут показаны на "Суспільне Спорт" и на сайте suspilne.media.
Группа А (Прага): Канада, Финляндия, Швейцария, Чехия, Дания, Норвегия, Австрия, Великобритания.
Группа В (Острава): США, Германия, Швеция. Словакия, Латвия, Франция, Казахстан, Польша.
10 мая, пятница
17:20. Словакия – Германия
17:20. Швейцария – Норвегия
21:20. Швеция – США
21:20. Чехия – Финляндия
11 мая, суббота
13:20. Франция – Казахстан
13:20. Великобритания – Канада
17:20. Польша – Латвия
17:20. Австрия – Дания
21:20. США – Германия
21:20. Норвегия – Чехия
12 мая, воскресенье
13:20. Словакия – Казахстан
13:20. Финляндия – Великобритания
17:20. Латвия – Франция
17:20. Дания – Канада
21:20. Швеция – Польша
21:20. Австрия – Швейцария
13 мая, понедельник
17:20. США – Словакия
17:20. Норвегия – Финляндия
21:20. Германия – Швеция
21:20. Швейцария – Чехия
14 мая, вторник
17:20. Казахстан – Латвия
17:20. Дания – Норвегия
21:20. Польша – Франция
21:20. Канада – Австрия
15 мая, среда
17:20. Германия – Латвия
17:20. Чехия – Дания
21:20. Словакия – Польша
21:20. Швейцария – Великобритания
16 мая, четверг
17:20. Казахстан – Швеция
17:20. Финляндия – Австрия
21:20. США – Франция
17 мая, пятница
17:20. Германия – Казахстан
17:20. Великобритания – Дания
21:20. Польша – США
21:20. Канада – Норвегия
21:20. Чехия – Австрия
18 мая, суббота
13:20. Латвия – Швеция
13:20. Дания – Швейцария
17:20. Германия – Польша
17:20. Канада – Финляндия
21:20. Франция – Словакия
21:20. Чехия – Великобритания
19 мая, воскресенье
17:20. США – Казахстан
17:20. Норвегия – Австрия
21:20. Словакия – Латвия
21:20. Швейцария – Канада
20 мая, понедельник
17:20. Швеция – Франция
17:20. Великобритания – Норвегия
21:20. Казахстан – Польша
21:20. Финляндия – Дания
21 мая, вторник
13:20. Франция – Германия
13:20. Австрия – Великобритания
17:20. Латвия – США
17:20. Канада – Чехия
21:20. Швеция – Словакия
21:20. Финляндия – Швейцария
Плей-офф
Четвертьфинал
23 мая, четверг
17:15. 1A – 4B
17:15. 2A – 3B
21:15. 1B – 4A
21:15. 2B – 3A
Полуфинал
25 мая, суббота
15:15. 1A/4B – 2A/3B
19:15. 1B/4A – 2B/3A
Матч за 3-е место
26 мая, воскресенье
16:15. Проигравший полуфинала 1 – Проигравший полуфинала 2
Финал
21:15. Победитель полуфинала 1 – Победитель полуфинала 2
Напомним, сборная Украины по хоккею выиграла чемпионат мира по хоккею в дивизионе 1B и повысилась в классе. Добавим, что сборные РФ и Беларуси отстранены от международных соревнований до окончания сезона 2024/25.